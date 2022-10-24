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Две усиленных линии обороны построили в Курской области

Сегодня, 06:50
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
в Курской области возвели две линии обороны
При этом к 5 ноября должны завершить работы и на третьей линии, сообщают «Курские известия».

В Курской области закончили работы по строительству и укомплектованию двух усиленных линий обороны, рассказал губернатор области Роман Старовойт.

Он пояснил, что работы вели совместно с Минобороны и Пограничным управлением по Курской области. К 5 ноября должны завершить уже третью линию обороны. «Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», - отметил глава региона.

В Белгородской области только начали сооружение так называемой «линии Вагнера» на границе с Харьковской областью. Укрепления возводят при поддержке специалистов «ЧВК Вагнера», которые возводят подобные фортификационные сооружения и в Луганской народной республике и в части ДНР.

23 октября появились сообщения, что власти приграничных районов препятствуют возведению укреплений. Но после визита на места Вячеслава Гладкова вопрос был решён.

в Курской области возвели две линии обороныв Курской области возвели две линии обороны
в Курской области возвели две линии обороны
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта
Журналисты показали, как в Белгородской области строят защитную «линию Вагнера»
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