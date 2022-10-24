В Курской области закончили работы по строительству и укомплектованию двух усиленных линий обороны, рассказал губернатор области Роман Старовойт.
Он пояснил, что работы вели совместно с Минобороны и Пограничным управлением по Курской области. К 5 ноября должны завершить уже третью линию обороны. «Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», - отметил глава региона.
В Белгородской области только начали сооружение так называемой «линии Вагнера» на границе с Харьковской областью. Укрепления возводят при поддержке специалистов «ЧВК Вагнера», которые возводят подобные фортификационные сооружения и в Луганской народной республике и в части ДНР.
23 октября появились сообщения, что власти приграничных районов препятствуют возведению укреплений. Но после визита на места Вячеслава Гладкова вопрос был решён.