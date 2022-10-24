В Белгородской области только начали сооружение так называемой «линии Вагнера» на границе с Харьковской областью. Укрепления возводят при поддержке специалистов «ЧВК Вагнера», которые возводят подобные фортификационные сооружения и в Луганской народной республике и в части ДНР.