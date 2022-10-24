Достижения Рязанской области вошли в проект ИРИ

В Рязанской области появился музыкальный театр. Он продолжает традиции легендарного Оперного дома, созданного в Рязани в XVIII–XIX веках. Спектакли нового театра получили награды региональных и международных конкурсов и фестивалей. В 2018 году претерпел серьезную реконструкцию рязанский цирк. Артисты готовятся к спектаклям в отремонтированных гримерных. Также были обновлены манеж, раздевалки и места для зрителей. В модернизированном помещении библиотеки им. Горького для удобства читателей была создана зона Wi-Fi, предлагаются услуги виртуального читального зала, можно посетить библиокафе и клубы по интересам.