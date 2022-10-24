Достижения Рязанской области вошли в проект ИРИ

По информации novostivolgograda.ru, успехи Рязанской области были отмечены в совместном проекте холдинга 1MI и АНО «ИРИ» «20 главных событий России за 20 лет». Экспертами был проведен опрос среди россиян, возраст которых — от 18 до 35 лет. Респондентам предложили указать 15 важных событий в России и пять — в своем регионе.
Рязанский Арбат, расположенный в областной столице, — любимое место отдыха горожан. Пешеходная улица Почтовая является сценой для выступлений уличных музыкантов, открытой мастерской художников-портретистов. Здесь проводятся творческие фестивали. Неслучайно Рязанский Арбат вошел в перечень участников конкурса «Сокровища России».
В сельских селениях Рязанской области начали работать 18 новых фельдшерско-акушерских пунктов, запущено строительство новых. ФАПы оборудованы современной техникой и укомплектованы медицинским персоналом.
В Рязанской области появился музыкальный театр. Он продолжает традиции легендарного Оперного дома, созданного в Рязани в XVIII–XIX веках. Спектакли нового театра получили награды региональных и международных конкурсов и фестивалей. В 2018 году претерпел серьезную реконструкцию рязанский цирк. Артисты готовятся к спектаклям в отремонтированных гримерных. Также были обновлены манеж, раздевалки и места для зрителей. В модернизированном помещении библиотеки им. Горького для удобства читателей была создана зона Wi-Fi, предлагаются услуги виртуального читального зала, можно посетить библиокафе и клубы по интересам.
В 2011 году в Рязани прошло открытие клинического перинатального центра, который включен в национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России». В лечебном учреждении имеется современное медицинское оборудование, которое дает возможность выхаживать новорожденных с низкой массой тела. В центре работают кафедры Рязанского медуниверситета им. академика И. П. Павлова. Выпускники РГМУ становятся сотрудниками больницы.
В Рязанской области состоялся запуск магистрали северный обход. Трасса разгрузила областной центр и освободила город от грузовиков. направляющихся в Москву. В настоящее время на магистрали устанавливается осевое освещение, благоустраиваются пешеходные зоны и ведется строительство надземных переходов. Сдача объекта запланирована на 2023 год.