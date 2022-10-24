«Детский мир» запустил доставку в отделения и почтоматы Почты России

Клиенты «Детского мира» могут получить заказ в 2 500 почтоматах и свыше 15 000 отделений, расположенных более чем в 1 000 населённых пунктов России: даже в небольших селах, посёлках и деревнях. Покупатели могут выбрать удобную точку выдачи при оформлении покупки на онлайн-платформе detmir.ru или в мобильных приложениях «Детский мир» и «Зоозавр». Доставка будет бесплатной, если сумма заказа превысит 2 000 рублей. До 2 000 руб. она будет стоить 99 руб.
«Почта как одна из самых социально ориентированных компаний понимает значимость доставки товаров для детей. Наш сервис в партнерстве с „Детским миром“ позволит большему количеству семей получать заказы в удобном месте в комфортное время, а жителям регионов откроет возможность заказывать разнообразный ассортимент детской продукции», — отмечает заместитель генерального директора Почты России по коммерческой деятельности Георгий Аликошвили.
«С сегодняшнего дня у наших клиентов значительно расширились возможности получения онлайн-заказа. „Детский мир“ стал ближе даже для самых отдалённых и небольших населённых пунктов России. А для клиентов Москвы появился удобный вариант получения заказа по дороге домой, ведь почтоматы Почты России установлены и на станциях Московского метрополитена. Новая услуга позволит нашим клиентам комфортнее совершать покупки и быстрее получать заказы», — прокомментировал директор транспортной логистики интернет-магазина ГК «Детский мир» Руслан Фахртдинов.
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