«Детский мир» запустил доставку в отделения и почтоматы Почты России

Клиенты «Детского мира» могут получить заказ в 2 500 почтоматах и свыше 15 000 отделений, расположенных более чем в 1 000 населённых пунктов России: даже в небольших селах, посёлках и деревнях. Покупатели могут выбрать удобную точку выдачи при оформлении покупки на онлайн-платформе detmir.ru или в мобильных приложениях «Детский мир» и «Зоозавр». Доставка будет бесплатной, если сумма заказа превысит 2 000 рублей. До 2 000 руб. она будет стоить 99 руб.