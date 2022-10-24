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Четверо пострадавших при обстреле Шебекино находятся в больнице

Вчера, 16:10
Фото: 1MI
Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Белгородской области.
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Обстрел

Напомним, во время сильного обстрела Шебекино 22 октября пострадали 13 мирных жителей. Ещё двое погибли, среди них был несовершеннолетний. Уничтожили три торговых центра.

Число пострадавших от обстрела в Шебекино под Белгородом увеличилось до 13
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Из 13 пострадавших четверо сейчас находятся в больнице. Двоих граждан госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода. Ещё двое получают помощь врачей в Шебекинской ЦРБ. Все проходят лечение в травматологическом отделении.

Остальных отправили лечиться и восстанавливаться после полученных травм дома. Весь процесс контролируют медработники.

Обстрел уничтожил в Шебекино три торговых центра
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