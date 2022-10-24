Четверо пострадавших при обстреле Шебекино находятся в больнице

Из 13 пострадавших четверо сейчас находятся в больнице. Двоих граждан госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода. Ещё двое получают помощь врачей в Шебекинской ЦРБ. Все проходят лечение в травматологическом отделении.