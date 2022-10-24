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Буцаев: В Чувашии построят объекты по обращению с ТКО мощностью 190 000 тонн

Сегодня, 08:15
Фото: reo.ru
Уже к концу 2024 года в Чувашии появятся сразу 4 объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Их строительство обсуждалось на встрече главы Чувашии Олега Николаева и руководителя ППК «РЭО» Дениса Буцаева.

По словам Буцаева, мощность трёх сортировочных станций составит 90 000 тонн, а мощность предприятия по утилизации превысит 100 000 тонн. Основой проекта станут концессионные соглашения. Общие капитальные затраты составят 1,3 млрд рублей, пишет 360tv.ru.  

Сортировочные станции возведут в Канашском, Моргаушском, Батыревском районах. Утилизационный завод построят в Новочебоксарске недалеко от объекта по обработке твёрдых коммунальных отходов.

Ранее СМИ писали о том, что РЭО участвует в создании инжиниринговой компании «Экотех», — она займётся рекультивацией закрытых полигонов ТКО.

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