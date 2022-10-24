Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцам стоит ждать ухудшения погоды со среды

Сегодня, 06:13
Фото: 1MI

К середине недели в Белгородской области начнутся дожди, как и в Воронежской области, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Сюжет
Погода

При этом во многих регионах России сильные осадки начнутся уже в понедельник, сообщил ТАСС специалист. В Краснодарском крае дожди сопроводит порывистый вечер и похолодание, но уже к среде туда вернутся комфортные +17 градусов.

Сильный дождь ожидает и новые регионы России. В ЛНР ненастным выдастся понедельник, в Запорожской области – ещё и среда. Но там будет до 16 градусов тепла.

В Белгородской области, а также в Воронежской и Херсонской областях, непогоду синоптики ожидают в среду. В понедельник и вторник в приграничном чернозёмном регионе осадков не ожидается, температура – до 12 градусов тепла.

#Евгений Грицков#Погода#Плохая погода#Прогноз погоды
Подпишитесь
Замгубернатора прокомментировал ситуацию в школе № 21 в Белгороде
Сегодня, 16:25
В Белгородской области начнут обучать детей-сирот ведению домашнего хозяйства
Сегодня, 10:58
Вячеслав Гладков: В домах для детей-сирот в Белгородской области никто не живёт
Сегодня, 10:36
В Шебекинском округе после обстрелов повреждено пять домов для детей-сирот
Сегодня, 10:44
Жерновой передал доли в своих компаниях другой своей компании в Белгороде
Сегодня, 14:50
Музейную площадь Белгорода ждёт масштабное благоустройство
Сегодня, 07:17