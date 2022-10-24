Белгородцам стоит ждать ухудшения погоды со среды

При этом во многих регионах России сильные осадки начнутся уже в понедельник, сообщил ТАСС специалист. В Краснодарском крае дожди сопроводит порывистый вечер и похолодание, но уже к среде туда вернутся комфортные +17 градусов.
Сильный дождь ожидает и новые регионы России. В ЛНР ненастным выдастся понедельник, в Запорожской области – ещё и среда. Но там будет до 16 градусов тепла.
В Белгородской области, а также в Воронежской и Херсонской областях, непогоду синоптики ожидают в среду. В понедельник и вторник в приграничном чернозёмном регионе осадков не ожидается, температура – до 12 градусов тепла.