Белгородская область остановилась на пороге 20-ки в рейтинге по НТР

Рейтинговый балл региона составил 46,75. Белгородскую область в Черноземье обходит только Воронежская, занявшая 14-е место. Курская область стала 38-й. На 44-м месте находится Липецкая область, сразу за ней — Тамбовская. Брянская область занимает лишь 50-е место. Наиболее низкий результат у Орловской области, находящейся на 61-м месте.