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Белгородская область остановилась на пороге 20-ки в рейтинге по НТР

Сегодня, 08:23
Фото: 1MI
В 2020 году регион занимал 24-е место. Спустя два года он занимает 21-е место, следует из данных рейтинга, опубликованного РИА «Новости».

Белгородская область укрепила позиции в рейтинге по научно-технологическому развитию среди российских регионов. Если в 2020 году область занимала 24-е место, то в 2022 году 21-е.

Рейтинговый балл региона составил 46,75. Белгородскую область в Черноземье обходит только Воронежская, занявшая 14-е место. Курская область стала 38-й.  На 44-м месте находится Липецкая область, сразу за ней — Тамбовская. Брянская область занимает лишь 50-е место. Наиболее низкий результат у Орловской области, находящейся на 61-м месте.

Традиционными лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Самые низкие показатели у Хакасии, Ненецкого АО и Ингушетии.

 

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#Общество#Рейтинг регионов#Научно-техническое развитие#Наталья Корявых
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