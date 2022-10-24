Белгородская область остановилась на пороге 20-ки в рейтинге по НТР

Белгородская область укрепила позиции в рейтинге по научно-технологическому развитию среди российских регионов. Если в 2020 году область занимала 24-е место, то в 2022 году 21-е.
Рейтинговый балл региона составил 46,75. Белгородскую область в Черноземье обходит только Воронежская, занявшая 14-е место. Курская область стала 38-й. На 44-м месте находится Липецкая область, сразу за ней — Тамбовская. Брянская область занимает лишь 50-е место. Наиболее низкий результат у Орловской области, находящейся на 61-м месте.
Традиционными лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Самые низкие показатели у Хакасии, Ненецкого АО и Ингушетии.