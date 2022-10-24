Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородец пытался вонзить нож в голову соперника

Вчера, 13:30
Фото: 1MI
Мужчина начал ссору со знакомым и напал на него с ножом. Задержать злоумышленника помогли соседи, сообщили в региональном СК.

Белгородец пытался вонзить в нож в голову знакомого из ревности. Мужчина начал ссору с потерпевшим в коридоре общежития и напал на него.

Инцидент произошёл 13 октября. 44-летний мужчина был выпившим и из ревности напал на знакомого. Он ударил пострадавшего в голову и тело ножом. Задержать разъярённого белгородца помогли соседи. Мужчину обвиняют в покушении на убийство. Следствие настаивает на заключении под стражу.

Другой белгородец убил старшего брата в состоянии аффекта из-за издевательств. В Старом Осколе 19 октября произошло сразу два убийства

 

Подросток под Белгородом ударил ножом 14-летнего школьника
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец ел суп прямо из кастрюли и ударил ножом сделавшего ему замечаниеВ Белгороде женщина в ответ на любовное признание мужчины ударила его ножом в животБелгородец приревновал жену к брату и трижды ударил её ножом в грудь
#Происшествия#Драка из-за ревности#Ударил ножом оппонента#Наталья Корявых
Подпишитесь
Из села Муром под Белгородом вывезли 70% жителей
Сегодня, 01:13
Четверо пострадавших при обстреле Шебекино находятся в больнице
Вчера, 19:10
Вячеслав Гладков: В домах для детей-сирот в Белгородской области никто не живёт
Вчера, 10:36
Директор белгородской школы опровергла необходимость забирать документы при отъезде
Сегодня, 00:20
Жерновой передал доли в своих компаниях другой своей компании в Белгороде
Вчера, 14:50
У главы Старого Оскола на одного заместителя стало меньше
Вчера, 19:48