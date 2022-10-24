Белгородец пытался вонзить нож в голову соперника

Инцидент произошёл 13 октября. 44-летний мужчина был выпившим и из ревности напал на знакомого. Он ударил пострадавшего в голову и тело ножом. Задержать разъярённого белгородца помогли соседи. Мужчину обвиняют в покушении на убийство. Следствие настаивает на заключении под стражу.