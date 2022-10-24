Александр Коц рассказал подробности об обстрелах Шебекино и Мурома

По словам военного корреспондента KP.RU Александр Коца, если первые обстрелы Шебекино приходились на южные окраины, близкие к границе с Украиной, то теперь ВСУ стали попадать в центр города. А сами обстрелы идут из миномётов. Речь идёт о 22 октября. Тогда в Шебекино ВСУ миномётами уничтожили три ТЦ. Погибли двое гражданских, ещё 13 человек получили травмы.
Также Коц во время эфира «Время покажет» на «Первом канале» рассказал, как он вместе с главой Шебекинского горокруга попал под обстрел села Муром 20 октября. Они прятались в подвале обстреливаемого детского сада несколько часов.
По этому детскому саду бил миномёт. Зачем? Я специально обошёл этот детский сад: там не было никаких позиций, спальных мест для военных, рядом никаких военных объектов тоже не было.
Александр Коц
Это военкор назвал новой реальностью Белгородской области. Александр Коц отметил собранность Белгородской области и готовность жителей к таким испытаниям, как обстрелы:
То, как белгородцы помогают военным, вызывает с одной стороны умиление, с другой – глубокое уважение.