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Александр Коц рассказал подробности об обстрелах Шебекино и Мурома

Вчера, 19:10
Фото: https://vk.com/gladkov_vv
Военкор поделился информацией о прилётах в Белгородской области и отметил отвагу местных жителей.

По словам военного корреспондента KP.RU Александр Коца, если первые обстрелы Шебекино приходились на южные окраины, близкие к границе с Украиной, то теперь ВСУ стали попадать в центр города. А сами обстрелы идут из миномётов. Речь идёт о 22 октября. Тогда в Шебекино ВСУ миномётами уничтожили три ТЦ. Погибли двое гражданских, ещё 13 человек получили травмы.

Число пострадавших от обстрела в Шебекино под Белгородом увеличилось до 13
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Также Коц во время эфира «Время покажет» на «Первом канале» рассказал, как он вместе с главой Шебекинского горокруга попал под обстрел села Муром 20 октября. Они прятались в подвале обстреливаемого детского сада несколько часов.

По этому детскому саду бил миномёт. Зачем? Я специально обошёл этот детский сад: там не было никаких позиций, спальных мест для военных, рядом никаких военных объектов тоже не было.
Александр Коц

Это военкор назвал новой реальностью Белгородской области. Александр Коц отметил собранность Белгородской области и готовность жителей к таким испытаниям, как обстрелы:

То, как белгородцы помогают военным, вызывает с одной стороны умиление, с другой – глубокое уважение.
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#Ася Дугнист#Происшествия#Операция на Украине#Обстрел#Обстрел Шебекино#Шебекино#Белгородская область#Александр Коц#Обстрелы
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