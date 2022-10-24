Александр Коц рассказал подробности об обстрелах Шебекино и Мурома

По словам военного корреспондента KP.RU Александр Коца, если первые обстрелы Шебекино приходились на южные окраины, близкие к границе с Украиной, то теперь ВСУ стали попадать в центр города. А сами обстрелы идут из миномётов. Речь идёт о 22 октября. Тогда в Шебекино ВСУ миномётами уничтожили три ТЦ. Погибли двое гражданских, ещё 13 человек получили травмы.