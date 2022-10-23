Вячеслав Гладков рассказал, куда обращаться мобилизованным по вопросам медкомиссий

По словам Вячеслава Гладкова, от белгородцев поступает много обращений по вопросам прохождения военно-медицинских комиссий и дополнительного обследования в местах комплектования воинских частей: «Напомню, что от правительства Белгородской области там есть представители. Пожалуйста, обращайтесь к ним или, я сейчас говорю родственникам, донесите эту информацию до ваших сыновей или мужей».
Если на эти действия не поступит ответ, то военнослужащие могут обратиться в военную прокуратуру, подчеркнул губернатор.
Напомним, что недавно мобилизованный житель региона вернулся домой и решил отдать обратно выплату в размере 100 тыс. рублей.