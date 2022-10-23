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Вячеслав Гладков посетил ПВР, в котором находятся отселённые жители из Шебекино

Сегодня, 16:10
Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Пункт временного размещения находится в Старом Осколе. В нём уже проживают порядка 120 человек, сообщил губернатор.

По словам губернатора, сейчас из Шебекино в пункт временного размещения едет ещё один автобус с 35 жителями. Также Гладков отметил, что из 120 человек, проживающих в ПВР, четверть составляют дети. 

В Старом Осколе губернатор пообщался с отселёнными жителями из Шебекино.

«Постарался проговорить на месте со всеми жителями. Говорил честно. Ситуация сложная. Именно поэтому принято решение и о дистанционном обучении, и об отселении жителей в безопасное место. Все, что в наших силах, все, что в силах правоохранительных органов, мы все стараемся сделать для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Это для нас является главным приоритетом», – сообщил глава региона в своём телеграм-канале. 

Гладков также рассказал о том, как жителям Шебекино добраться в ПВР. Для этого нужно обратиться к главам округов Владимиру Жданову и Андрею Чеснокову.

Напомним, что жителей Шебекино временно перевезли в Старый Оскол в связи с обстрелом ВСУ территории города, в результате которого были убиты двое мирных жителей, ещё 13 человек получили ранения.

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
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#Дарья Немцева#Общество#Новости Белгорода#Шебекино#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Пвр
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