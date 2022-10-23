Вячеслав Гладков посетил ПВР, в котором находятся отселённые жители из Шебекино

По словам губернатора, сейчас из Шебекино в пункт временного размещения едет ещё один автобус с 35 жителями. Также Гладков отметил, что из 120 человек, проживающих в ПВР, четверть составляют дети.
В Старом Осколе губернатор пообщался с отселёнными жителями из Шебекино.
«Постарался проговорить на месте со всеми жителями. Говорил честно. Ситуация сложная. Именно поэтому принято решение и о дистанционном обучении, и об отселении жителей в безопасное место. Все, что в наших силах, все, что в силах правоохранительных органов, мы все стараемся сделать для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Это для нас является главным приоритетом», – сообщил глава региона в своём телеграм-канале.
Гладков также рассказал о том, как жителям Шебекино добраться в ПВР. Для этого нужно обратиться к главам округов Владимиру Жданову и Андрею Чеснокову.
Напомним, что жителей Шебекино временно перевезли в Старый Оскол в связи с обстрелом ВСУ территории города, в результате которого были убиты двое мирных жителей, ещё 13 человек получили ранения.