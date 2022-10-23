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В Театральном сквере Белгорода появится современный контактный фонтан

Сегодня, 06:05
Фото: 1MI
Заказчик работ — Управление капитального строительства администрации Белгорода.

На госзакупках ищут подрядчика, который разработает проект и выполнит изыскательные работы для благоустройства Театрального сквера в Белгороде. Подрядчика определят в ходе электронного аукциона 31 октября. Начальная цена контракта — 1 970 000 рублей.

Подрядчику необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания. Известно, что в проекте должен быть предусмотрен современный контактный фонтан, место для отдыха, устройство освещения и высадка деревьев.

Также отметим, что в сквере отремонтируют проезды и пешеходные дорожки, установят детское игровое и спортивное оборудование.

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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Госзакупки#Белгород#Сквер#Ремонт
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