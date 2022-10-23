В Театральном сквере Белгорода появится современный контактный фонтан

На госзакупках ищут подрядчика, который разработает проект и выполнит изыскательные работы для благоустройства Театрального сквера в Белгороде. Подрядчика определят в ходе электронного аукциона 31 октября. Начальная цена контракта — 1 970 000 рублей.
Подрядчику необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания. Известно, что в проекте должен быть предусмотрен современный контактный фонтан, место для отдыха, устройство освещения и высадка деревьев.
Также отметим, что в сквере отремонтируют проезды и пешеходные дорожки, установят детское игровое и спортивное оборудование.