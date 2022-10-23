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При обстрелах белгородцам будут рассылать предупреждающие СМС

Сегодня, 04:58
Фото: 1MI
В ходе массированного обстрела ВСУ города Шебекино 22 октября жители получили СМС о необходимости срочно спуститься в подвал. Такая практика в Белгородской области теперь будет применяться повсеместно.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, это очень правильное решение, практика хорошо показала себя для оперативного информирования населения об опасности. Теперь МЧС всегда будет применять смс-рассылки в случае обстрела какого-либо населённого пункта Белгородской области.

Напомним, вчера жители Шебекино получили СМС, в которых говорилось об обстреле города, необходимости срочно спуститься в подвал, взяв с собой самое нужное. Также людей предупредили о том, что ни в коем случае нельзя выходить на улицу.

 

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#Оксана Артемова#Общество#Операция на Украине#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков#МЧС#Смс#Обстрелы
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