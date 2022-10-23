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Появились подробности о падении военного самолёта в Иркутске

Сегодня, 12:16
Фото: Соцсети
Истребитель потерпел крушение во время приемо-сдаточного полёта, сообщает «ТАСС».

После падения истребителя 150 домов в Иркутске остались без света.

По факту падения самолёта возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ. Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В настоящий момент известно, что открытое горение на месте крушения ликвидировано. Отметим, что площадь пожара достигала 200 кв. м.

Напомним, что в ходе крушения самолёта погибли два пилота. Самолёт упал на жилой дом. Жители дома успели выйти из помещения до авиакатастрофы.

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#Происшествия#Иркутск#Самолёт#Крушение самолёта#Алина Харина
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