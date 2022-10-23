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Обстрел уничтожил в Шебекино три торговых центра

Сегодня, 13:37
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Два ТЦ фактически перестали существовать, сообщил Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
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Обстрел

Губернатор Белгородской области 23 октября осмотрел объекты, пострадавшие от обстрела в Шебекино. Сильные повреждения получили три торговых центра, два из которых фактически «перестали существовать».

При этом собственник объектов один. Что плохо? Имущество было не застраховано. На предприятие кредит. При собственнике ТЦ созвонился с руководством банка, договорились об отсрочке выплат по кредиту на год.
Вячеслав Гладков

Объекты коммерческие, решения по их восстановлению пока не приняты. Губернатор подчёркивает, что потери катастрофические. По словам Гладкова, за помощью область будет обращаться в правительство РФ: «Сами мы уже эти объёмы не сможем вытянуть».

Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Местная администрация поможет собственнику разбирать завалы и возьмёт эти затраты на себя.

Также известно, что во время обстрела в Шебекино пострадало много машин. Несколько из них были полностью сожжены. Губернатор рассказал, что будет проведена экспертиза, после которой будет принято решение — восстанавливать машины, приобретать новые или компенсировать затраты. Этой работой будет заниматься глава округа Владимир Жданов.

Число пострадавших от обстрела в Шебекино под Белгородом увеличилось до 13
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#Алина Харина#Общество#Обстрел#Шебекино#Вячеслав Гладков#Повреждения#Торговые центры
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