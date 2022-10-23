Обстрел уничтожил в Шебекино три торговых центра

Также известно, что во время обстрела в Шебекино пострадало много машин. Несколько из них были полностью сожжены. Губернатор рассказал, что будет проведена экспертиза, после которой будет принято решение — восстанавливать машины, приобретать новые или компенсировать затраты. Этой работой будет заниматься глава округа Владимир Жданов.