Новые фейки и последствия обстрела Шебекино обсуждали белгородцы 23 октября

22 октября ВСУ обстреляли Шебекино. Сегодня, 23 октября, Вячеслав Гладков осмотрел пострадавшие объекты и заявил, что потери катастрофические. Так, в ходе обстрела были уничтожены три торговых центра.
Вячеслав Гладков обратится за помощью в правительство России, чтобы помочь предпринимателю в восстановлении ТЦ.
23 октября в Сети начала распространяться информация о том, что танки ВСУ вошли в Белгородскую область и ведут обстрел Шебекинского горокруга. Информацию об этом распространил военкор.
Информация о прорыве танков не соответствует действительности.
В ходе массированного обстрела Шебекино 22 октября жителям рассылали сообщения о необходимости срочно спуститься в подвал или укрытие.
Вячеслав Гладков сообщил, что такую практику МЧС теперь всегда будет применять в случаях обстрелов.