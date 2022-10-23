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Новые фейки и последствия обстрела Шебекино обсуждали белгородцы 23 октября

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В Белгородской области опровергли очередной фейк, приняли решение рассылать предупреждающие СМС и оценили последствия обстрела.

Губернатор обратится в правительство РФ за помощью

22 октября ВСУ обстреляли Шебекино. Сегодня, 23 октября, Вячеслав Гладков осмотрел пострадавшие объекты и заявил, что потери катастрофические. Так, в ходе обстрела были уничтожены три торговых центра.

Вячеслав Гладков обратится за помощью в правительство России, чтобы помочь предпринимателю в восстановлении ТЦ.

Обстрел уничтожил в Шебекино три торговых центра
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Фейк о прорыве ВСУ в Белгородскую область

23 октября в Сети начала распространяться информация о том, что танки ВСУ вошли в Белгородскую область и ведут обстрел Шебекинского горокруга. Информацию об этом распространил военкор.

Информация о прорыве танков не соответствует действительности.

Фейк: Танки ВСУ вошли в Белгородскую область
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Белгородцы будут получать предупреждающие СМС во время обстрелов

В ходе массированного обстрела Шебекино 22 октября жителям рассылали сообщения о необходимости срочно спуститься в подвал или укрытие.

Вячеслав Гладков сообщил, что такую практику МЧС теперь всегда будет применять в случаях обстрелов.

При обстрелах белгородцам будут рассылать предупреждающие СМС
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Обстрелы#Фейки#Последствия#ТЦ
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