Как жители Шебекино реагировали на обстрел: «ВСУ с мирными воюют, с безоружными»

16 октября ВСУ обстреляли Белгород: в некоторых многоэтажках выбило стёкла, повреждены заборы и кровля, пострадали три человека. По сообщению «RG», журналисты из Москвы спрашивают хозяев обстрелянных домов о том, почему они не хотят уезжать, на что последние отвечают: «Ну, уезжайте, если страшно. Мы здесь – дома».