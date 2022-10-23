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Как жители Шебекино реагировали на обстрел: «ВСУ с мирными воюют, с безоружными»

Сегодня, 20:27
Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Жители Шебекино рассказали журналистам «Российской газеты», как переживали обстрел ВСУ.

Вчера, 22 октября, Шебекино попало под обстрел ВСУ, в результате которого погибли два человека и 13 человек получили ранения. Повреждения получили гражданские объекты, в одном из магазинов возник пожар. Местная жительница Елена прокомментировала этот обстрел журналистам «RG»:

«Я как чувствовала что-то зловещее в воздухе. Еще на прошлой неделе нужно было сделать покупки, и мы, как всегда, планировали на субботу. Да только утром решили не ехать. Кто знает, может, это спасло наши жизни...»

Несколько дней подряд ВСУ обстреливали Шебекино и приграничные сёла. Вначале под обстрел попало одно из предприятий в городе, после – село Муром, затем опять Шебекино.

«Били по слабым: по детскому саду, врачебному офису. Ну а после Мурома обстреляли и нас. И ведь знали: суббота, на рынок поедут и старушки с сумками на колесиках, и мамы с детьми... ВСУ с мирными воюют, с безоружными. Паренька убили, 14 лет, мужчину... Им жить и жить бы! А еще сколько людей в больницах теперь», – рассказала Елена журналистам «RG».

Из районов, которые попадают под обстрелы, власти на время вывозят жителей. Некоторых уже перевезли в санатории Старого Оскола. Однако, уезжать хотят не все.

Решившая остаться шебекинская предпринимательница рассказала, что тревогу ощутила только, когда пропало электричество и вода: «Подумала: все, каменный век. Но потом увидела информацию, что все восстановят за пять-шесть часов. И знаете, когда восстановили? Да почти сразу же!».

16 октября ВСУ обстреляли Белгород: в некоторых многоэтажках выбило стёкла, повреждены заборы и кровля, пострадали три человека. По сообщению «RG», журналисты из Москвы спрашивают хозяев обстрелянных домов о том, почему они не хотят уезжать, на что последние отвечают: «Ну, уезжайте, если страшно. Мы здесь – дома». 

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