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Фейк: Танки ВСУ вошли в Белгородскую область

Сегодня, 10:32
Фото: Война с фейками
Информация о прорыве не соответствует действительности, пишет телеграм-канал «Война с фейками».

В Сети распространяется информация о том, что танки ВСУ вошли в Белгородскую область и ведут активный обстрел Шебекинского горокруга. Отметим, что эта информация не соответствует действительности.

По данным телеграм-канала, заявление о прорыве появилось у военкора Романова.

«Информацию разместил всего один военный корреспондент, вероятно, желая привлечь внимание и подписчиков к своему аккаунту. Даже в комментариях у автора поста читатели не верят в прорыв и обвиняют автора канала в дезинформации. Сам Романов также не обновляет информацию, фактически признавая свою ошибку», — пишет «Война с фейками».

Также в Сети нет ни одного фото или видео, которые бы могли подтвердить информацию о прорыве танков.

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#Алина Харина#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Фейк#Танк
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