Фейк: Танки ВСУ вошли в Белгородскую область

«Информацию разместил всего один военный корреспондент, вероятно, желая привлечь внимание и подписчиков к своему аккаунту. Даже в комментариях у автора поста читатели не верят в прорыв и обвиняют автора канала в дезинформации. Сам Романов также не обновляет информацию, фактически признавая свою ошибку», — пишет «Война с фейками».