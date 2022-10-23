Фейк: Танки ВСУ вошли в Белгородскую область

В Сети распространяется информация о том, что танки ВСУ вошли в Белгородскую область и ведут активный обстрел Шебекинского горокруга. Отметим, что эта информация не соответствует действительности.
По данным телеграм-канала, заявление о прорыве появилось у военкора Романова.
«Информацию разместил всего один военный корреспондент, вероятно, желая привлечь внимание и подписчиков к своему аккаунту. Даже в комментариях у автора поста читатели не верят в прорыв и обвиняют автора канала в дезинформации. Сам Романов также не обновляет информацию, фактически признавая свою ошибку», — пишет «Война с фейками».
Также в Сети нет ни одного фото или видео, которые бы могли подтвердить информацию о прорыве танков.