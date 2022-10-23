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Число пострадавших от обстрела в Шебекино под Белгородом увеличилось до 13

Сегодня, 13:13
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. В настоящий момент пять человек находятся в реанимации.
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Обстрел

Во время вчерашнего обстрела в Шебекино пострадали 13 человек. Пять местных жителей сейчас находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Ещё семь человек получили медпомощь и их отпустили домой.

По словам Вячеслава Гладкова, сегодня, 23 октября, в больницу обратился ещё один местный житель. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Известно, что вчера в ходе обстрела погибли два человек, один из которых 14-летний парень.

Самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших.
Вячеслав Гладков
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Напомним, что мальчик и мужчина скончались от полученный ран до приезда скорой медицинской помощи.

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#Алина Харина#Общество#Обстрел#Шебекино#Вячеслав Гладков#Пострадавшие#Реанимация
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