Число пострадавших от обстрела в Шебекино под Белгородом увеличилось до 13

Во время вчерашнего обстрела в Шебекино пострадали 13 человек. Пять местных жителей сейчас находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Ещё семь человек получили медпомощь и их отпустили домой.
По словам Вячеслава Гладкова, сегодня, 23 октября, в больницу обратился ещё один местный житель. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Известно, что вчера в ходе обстрела погибли два человек, один из которых 14-летний парень.
Самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших.
Вячеслав Гладков