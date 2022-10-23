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Часть жителей Шебекино под Белгородом перевезли в Старый Оскол из-за обстрелов

Сегодня, 04:43
Фото: https://t.me/vvgladkov
О работе с населением города Шебекино на фоне ежедневных обстрелов со стороны Украины рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона рассказал, что часть жителей Шебекино, кто согласился уехать, временно перевезли в Старый Оскол, с ними находится заместитель главы администрации города.

Сегодня, 23 октября, в Шебекино не будет работать рынок и несколько магазинов, чтобы не допустить большого скопления людей в одном месте.

Въезд в город открыли, вчера его закрывали для того, чтобы уменьшить концентрацию людей в зоне массированного обстрела со стороны Украины.

22 октября в результате обстрела ВСУ территории Шебекино были убиты двое мирных граждан, 12 человек получили ранения.

Гладков подтвердил информацию о гибели двух человек при обстреле Шебекино
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#Оксана Артемова#Общество#Операция на Украине#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Старый Оскол#Вячеслав Гладков
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