Часть жителей Шебекино под Белгородом перевезли в Старый Оскол из-за обстрелов

Глава региона рассказал, что часть жителей Шебекино, кто согласился уехать, временно перевезли в Старый Оскол, с ними находится заместитель главы администрации города.
Сегодня, 23 октября, в Шебекино не будет работать рынок и несколько магазинов, чтобы не допустить большого скопления людей в одном месте.
Въезд в город открыли, вчера его закрывали для того, чтобы уменьшить концентрацию людей в зоне массированного обстрела со стороны Украины.
22 октября в результате обстрела ВСУ территории Шебекино были убиты двое мирных граждан, 12 человек получили ранения.