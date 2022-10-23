15 белгородцев отправились на встречу с мобилизованными родственниками

Родственники белгородских мобилизованных смогут пообщаться с солдатами и оценить условия их проживания. Для этого администрацией Белгорода по инициативе Вячеслава Гладкова организованы автобусные рейсы в обе стороны .
«Хотим, чтобы родственники лично убедились и посмотрели, в каких условиях они проживают, посмотрели, достаточно ли у них питания, достаточно ли они одеты и обуты – это то, что больше всего родственников, конечно, волнует», – рассказал заместитель главы администрации города по безопасности Геннадий Цонев журналистам «БелгородМедиа».