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15 белгородцев отправились на встречу с мобилизованными родственниками

Сегодня, 17:46
Фото: 1MI
Очередной автобус отправился от ЦМИ в места дислокации, где мобилизованные проходят обучение, сообщили в мэрии.

Родственники белгородских мобилизованных смогут пообщаться с солдатами и оценить условия их проживания. Для этого администрацией Белгорода по инициативе Вячеслава Гладкова организованы автобусные рейсы в обе стороны .

«Хотим, чтобы родственники лично убедились и посмотрели, в каких условиях они проживают, посмотрели, достаточно ли у них питания, достаточно ли они одеты и обуты – это то, что больше всего родственников, конечно, волнует», – рассказал заместитель главы администрации города по безопасности Геннадий Цонев журналистам «БелгородМедиа».
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#Дарья Немцева#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Мобилизованные
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