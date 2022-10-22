Журналисты показали, как в Белгородской области строят защитную «линию Вагнера»

На всей границе Белгородской области с Украиной планируют оборудовать защитную «линию Вагнера». Эта линия должна протянуться вдоль границы от Ракитянского до Ровеньского района.
Возводят её при участии «ЧВК Вагнера» бизнесмена Евгения Пригожина. Линия должна продолжить такую же в Луганской и Донецкой народных республиках.
Курирует строительство Герой России Андрей Богатов — уроженец Старого Оскола, который воевал в Афганистане, Югославии и Сирии, в 2016 году в боях у Пальмиры лишился левой руки.
«В свете последних событий начинаем делать глубоко эшелонированную оборону на сотни километров. Это не должно вызывать панические настроения у населения. Это делается, чтобы иметь опору и основу обороны. Мы не собираемся уходить — мы здесь местные. Мы будем стоять до конца, нам есть, что защищать», — пояснил Богатов.
«Линия Вагнера» состоит из специальных бетонных тетраэдров, рвов и опорных пунктов.
Позже объект посетил Вячеслав Гладков и поделился фотографиями.