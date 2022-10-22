Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Журналисты показали, как в Белгородской области строят защитную «линию Вагнера»

Сегодня, 14:57
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
линия Вагнера в Белгородской области

Гладков рассказал о строительстве защитных сооружений в Белгородской области

Оборонительные редуты возводят с помощью «ЧВК Вагнера» бизнесмена Евгения Пригожина. Линия протянется вдоль всей границы Белгородской области с Украиной.

На всей границе Белгородской области с Украиной планируют оборудовать защитную «линию Вагнера». Эта линия должна протянуться вдоль границы от Ракитянского до Ровеньского района.

Возводят её при участии «ЧВК Вагнера» бизнесмена Евгения Пригожина. Линия должна продолжить такую же в Луганской и Донецкой народных республиках.

Курирует строительство Герой России Андрей Богатов — уроженец Старого Оскола, который воевал в Афганистане, Югославии и Сирии, в 2016 году в боях у Пальмиры лишился левой руки.

«В свете последних событий начинаем делать глубоко эшелонированную оборону на сотни километров. Это не должно вызывать панические настроения у населения. Это делается, чтобы иметь опору и основу обороны. Мы не собираемся уходить — мы здесь местные. Мы будем стоять до конца, нам есть, что защищать», — пояснил Богатов.

«Линия Вагнера» состоит из специальных бетонных тетраэдров, рвов и опорных пунктов.

Позже объект посетил Вячеслав Гладков и поделился фотографиями.

 

линия Вагнера в Белгородской областилиния Вагнера в Белгородской области
линия Вагнера в Белгородской области
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
линия Вагнера в Белгородской области
Видео: РИА ФАн
#Евгений Грицков#Операция на Украине#Линия Вагнера#ЧВК Вагнера#Возведение#Видео
Подпишитесь
Гладков подтвердил информацию о гибели двух человек при обстреле Шебекино
Сегодня, 14:33
Белгородцы решают вопрос о переезде при новом режиме и обстрелах: итоги недели
Сегодня, 07:26
При обстреле Шебекино погиб 14-летний мальчик
Сегодня, 16:32
В Белгородской области комбайнёр подорвался на мине
Сегодня, 17:35
Утром субботы белгородцы услышали звуки стрельбы
Сегодня, 10:56