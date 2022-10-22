Журналисты показали, как в Белгородской области строят защитную «линию Вагнера»

«В свете последних событий начинаем делать глубоко эшелонированную оборону на сотни километров. Это не должно вызывать панические настроения у населения. Это делается, чтобы иметь опору и основу обороны. Мы не собираемся уходить — мы здесь местные. Мы будем стоять до конца, нам есть, что защищать», — пояснил Богатов.