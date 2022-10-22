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Высокий уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Сегодня, 03:54
Фото: 1MI
О продлении «жёлтого» уровня террористической опасности на две недели с 22 октября рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Решение связано с неспокойной оперативной обстановкой в Белгородской области. Режим будет действовать до 6 ноября. Также до 6 ноября запрещён запуск петард, фейерверков и салютов.

Напомним, высокий «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе объявили 11 апреля, аналогичные меры приняли другие приграничные области.

Белгородцев просят по возможности не посещать места массового скопления людей, носить с собой документы, удостоверяющие личность, и быть бдительными – сообщать правоохранителям информацию о подозрительных людях и предметах.  

В Белгородской области объявили высокий уровень террористической опасности
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#Оксана Артемова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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