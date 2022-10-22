Высокий уровень террористической опасности продлили в Белгородской области

Решение связано с неспокойной оперативной обстановкой в Белгородской области. Режим будет действовать до 6 ноября. Также до 6 ноября запрещён запуск петард, фейерверков и салютов.
Напомним, высокий «жёлтый» уровень террористической опасности в регионе объявили 11 апреля, аналогичные меры приняли другие приграничные области.
Белгородцев просят по возможности не посещать места массового скопления людей, носить с собой документы, удостоверяющие личность, и быть бдительными – сообщать правоохранителям информацию о подозрительных людях и предметах.