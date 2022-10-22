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Вячеслав Гладков разрешил проводить субботники в лесах Весёлой Лопани

Вчера, 21:07
Фото: 1MI
Во время вечернего эфира губернатору пожаловалась белгородка на субботник, который организовала администрация Белгородского района.

По словам женщины, администрация Белгородского района планировала в пятницу проводить субботник в селе Весёлая Лопань: «В такой сложной обстановке в приграничных районах это обязательно делать?».

Губернатор сообщил, что главная задача — это избегать массового скопления людей.

Мне кажется, что вы драматизируете. Задача — не допускать больших скоплений людей. Мы же ходим в магазины, торговые центры, парикмахерские. Субботник в лесу — это не тот уровень опасности. Пусть зарастает всё мусором? Мне кажется, что это неправильно.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Субботник
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