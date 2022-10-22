Вячеслав Гладков разрешил проводить субботники в лесах Весёлой Лопани

По словам женщины, администрация Белгородского района планировала в пятницу проводить субботник в селе Весёлая Лопань: «В такой сложной обстановке в приграничных районах это обязательно делать?».
Губернатор сообщил, что главная задача — это избегать массового скопления людей.
Мне кажется, что вы драматизируете. Задача — не допускать больших скоплений людей. Мы же ходим в магазины, торговые центры, парикмахерские. Субботник в лесу — это не тот уровень опасности. Пусть зарастает всё мусором? Мне кажется, что это неправильно.
Вячеслав Гладков