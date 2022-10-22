Воинские части Белгородской области будут посещать священнослужители

Губернатор Белгородской области сообщил о том, что в воинские части области будут приглашать священнослужителей. По его словам, об этом попросили сами военнослужащие.
Также Вячеслав Гладков отметил, что один из священнослужителей уже побывал в воинской части.
«Договорились с владыкой Иоанном и командирами, и первый батюшка уже побывал у наших ребят. За божьим словом к нему пришли многие. Оно и правда, еще с времен Великой Отечественной войны помним фразу: в окопах неверующих нет», – подчеркнул губернатор.