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Воинские части Белгородской области будут посещать священнослужители

Сегодня, 16:31
Фото: 1MI
Такое решение принял Вячеслав Гладков на основе запросов военнослужащих.

Губернатор Белгородской области сообщил о том, что в воинские части области будут приглашать священнослужителей. По его словам, об этом попросили сами военнослужащие.

Также Вячеслав Гладков отметил, что один из священнослужителей уже побывал в воинской части.

«Договорились с владыкой Иоанном и командирами, и первый батюшка уже побывал у наших ребят. За божьим словом к нему пришли многие. Оно и правда, еще с времен Великой Отечественной войны помним фразу: в окопах неверующих нет», – подчеркнул губернатор.
В Белгородской области создан фонд поддержки военнослужащих
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#Дарья Немцева#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Мобилизованные#Военнослужащие#Воинские части#Видео
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