Военкор Александр Коц снял 17-минутный фильм об обстрелах Белгородской области

Военный корреспондент Александр Коц приехал из ЛНР на пару дней в Белгородскую область и застал обстрелы села Муром Шебекинского округа и самого Шебекино – словно и не покидал Донбасс.
Как рассказал Коц, линия фронта сейчас проходит по государственной границе России на стыке Белгородской и Харьковской областей.
Также он отметил, что Белгородская область, которая считается одним из самых успешных регионов России, превратилась по сути во фронтовую зону. В фильме военкор поговорил с местными жителями, волонтёрами и показал масштабы разрушения.