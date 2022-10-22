Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Военкор Александр Коц снял 17-минутный фильм об обстрелах Белгородской области

Вчера, 19:53
Фильм рассказывает о людях, которые пытаются перестроиться под новые реалии и учатся выживать между миром и войной.

Военный корреспондент Александр Коц приехал из ЛНР на пару дней в Белгородскую область и застал обстрелы села Муром Шебекинского округа и самого Шебекино – словно и не покидал Донбасс. 

Как рассказал Коц, линия фронта сейчас проходит по государственной границе России на стыке Белгородской и Харьковской областей.

Также он отметил, что Белгородская область, которая считается одним из самых успешных регионов России, превратилась по сути во фронтовую зону. В фильме военкор поговорил с местными жителями, волонтёрами и показал масштабы разрушения.

Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Узнать подробнее
Читайте также:
Военкор Коц показал последствия артиллерийского обстрела детсада в белгородском селеБелгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёклаВоенкор Коц и глава района оказались под обстрелом под БелгородомПосле обстрела в Шебекино под Белгородом 15 тысяч жителей остались без электричества
#Дарья Немцева#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Александр Коц#Обстрелы#Видео
Подпишитесь
Журналисты показали, как в Белгородской области строят защитную «линию Вагнера»
Сегодня, 17:57
Гладков подтвердил информацию о гибели двух человек при обстреле Шебекино
Сегодня, 14:33
Белгородцы решают вопрос о переезде при новом режиме и обстрелах: итоги недели
Сегодня, 07:26
При обстреле Шебекино погиб 14-летний мальчик
Сегодня, 16:32
В Белгородской области комбайнёр подорвался на мине
Сегодня, 17:35
Утром субботы белгородцы услышали звуки стрельбы
Сегодня, 10:56