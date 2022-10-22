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Военкор Александр Коц назвал Белгородчину фронтовым районом

Сегодня, 19:06
Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Военный корреспондент во время прямого эфира "СоловьёвLive" рассказал о том, как ездил по приграничью Шебекинского района.

Коц за два дня проехал по всему приграничью Шебекинского района - 95 километров границы с Харьковской областью. Ситуацию в Шебекинском горокруге военкор назвал тяжёлой.

«Это тяжелая ситуация. Потому что Белгородчина фактически - не прифронтовая зона, Белгородчина - фронтовой район. Куда прилетает регулярно, ежедневно и с трагическими последствиями», - сказал военкор.

Напомним также, что Александр Коц снял фильм об обстрелах Белгородской области, в котором рассказал об обстрелах приграничных сёл и самого Шебекино.

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#Дарья Немцева#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Александр Коц#Обстрелы
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