Военкор Александр Коц назвал Белгородчину фронтовым районом

Коц за два дня проехал по всему приграничью Шебекинского района - 95 километров границы с Харьковской областью. Ситуацию в Шебекинском горокруге военкор назвал тяжёлой.
«Это тяжелая ситуация. Потому что Белгородчина фактически - не прифронтовая зона, Белгородчина - фронтовой район. Куда прилетает регулярно, ежедневно и с трагическими последствиями», - сказал военкор.
Напомним также, что Александр Коц снял фильм об обстрелах Белгородской области, в котором рассказал об обстрелах приграничных сёл и самого Шебекино.