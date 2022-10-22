В Шебекино после попадания снаряда в магазин возник пожар

В Шебекино загорелся магазин FixPrice после обстрела со стороны Украины. Пожар охватил часть двухэтажного здания. С мест сообщают, что это не единственное место, куда в городе упали боеприпасы ВСУ.
В город выехала машина полиции с громкоговорителем, через который оповещают жителей о ситуации и рассказывают, куда укрыться и как себя вести.
По предварительным данным, ранения в результате обстрела получили пять человек. Им оказывают медицинскую помощь.
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