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В Шебекино после попадания снаряда в магазин возник пожар

Сегодня, 10:26
Фото: кадр из видео телеграм-канала "Белгород №1.Люди"
Город в 30 километрах от Белгорода в очередной раз подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. По предварительным данным, пять человек ранены.
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Обстрел

В Шебекино загорелся магазин FixPrice после обстрела со стороны Украины. Пожар охватил часть двухэтажного здания. С мест сообщают, что это не единственное место, куда в городе упали боеприпасы ВСУ.

В город выехала машина полиции с громкоговорителем, через который оповещают жителей о ситуации и рассказывают, куда укрыться и как себя вести.

По предварительным данным, ранения в результате обстрела получили пять человек. Им оказывают медицинскую помощь.

Все подробности узнавайте оперативно в телеграм-канале «Бел.Ру».

Пять человек ранены после нового обстрела Шебекино в Белгородской области
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#Евгений Грицков#Происшествия#Шебекино#Обстрел#Система оповещения#Полиция#МЧС
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