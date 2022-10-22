В Белгородской области комбайнёр подорвался на мине

В Валуйском городском округе на мине подорвался комбайн. Его водитель получил черепно-мозговую травму и попал в больницу. Мужчина не заметил предупреждающую табличку.
Губернатор Белгородской области ещё раз обратил внимание жителей региона на то, что в новых реалиях нужно быть особенно осторожными и соблюдать все меры безопасности.
«Уважаемые жители области!
Будьте предельно внимательны ко всем указателям и информационным стендам! Они установлены для вашей безопасности! Обязательно расскажите об этом детям и внукам!
Пожалуйста, берегите себя и своих близких!» — написал Гладков в телеграм-канале.