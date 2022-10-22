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В Белгородской области комбайнёр подорвался на мине

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI
Мужчина выехал на комбайне в поле и не заметил мину. Водителя с травмами доставили в больницу, рассказал Вячеслав Гладков.

В Валуйском городском округе на мине подорвался комбайн. Его водитель получил черепно-мозговую травму и попал в больницу. Мужчина не заметил предупреждающую табличку.

Губернатор Белгородской области ещё раз обратил внимание жителей региона на то, что в новых реалиях нужно быть особенно осторожными и соблюдать все меры безопасности.

«Уважаемые жители области!
Будьте предельно внимательны ко всем указателям и информационным стендам! Они установлены для вашей безопасности! Обязательно расскажите об этом детям и внукам! 
Пожалуйста, берегите себя и своих близких!» — написал Гладков в телеграм-канале.

В Белгородской области мирный житель подорвался на мине
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#Евгений Грицков#Происшествия#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков#Подрыв на мине#Комбайнёр#Черепно-мозговая травма
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