В Белгородской области комбайнёр подорвался на мине

«Уважаемые жители области!

Будьте предельно внимательны ко всем указателям и информационным стендам! Они установлены для вашей безопасности! Обязательно расскажите об этом детям и внукам!

Пожалуйста, берегите себя и своих близких!» — написал Гладков в телеграм-канале.