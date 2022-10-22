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Утром субботы белгородцы услышали звуки стрельбы

Сегодня, 07:56
Фото: 1MI
В редакцию "Бел.Ру" поступило несколько сообщений от обеспокоенных жителей Белгородского района.

Недалеко от Белгорода жители услышали автоматные очереди и гул техники. Как позже стало известно, стрельба была связана с учениями на полигоне, переживать белгородцам не о чем.

Учения военных проводятся регулярно на полигонах в разных районах Белгородской области. Жителей Валуйского горокруга предупредили, что звуки выстрелов они могут слышать каждый день, после того, как на молчание властей пожаловались губернатору.

Напомним, всех призванных по частичной мобилизации направили в воинские части для боевой подготовки на полигонах.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Белгородский район#Стрельба#Учения
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