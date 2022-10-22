СМИ: два человека погибли во время обстрела Шебекино

По городу ездит полицейская машина с громкоговорителем, через который людям рассказывают, куда быстрее скрыться и как вести себя при обстреле. МЧС разослало жителям смс-сообщения.



Город временно закрыли на въезд. При этом многие жители Шебекино выезжают за его пределы.