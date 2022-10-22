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СМИ: два человека погибли во время обстрела Шебекино

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI
Федеральные СМИ и телеграм-каналы сообщают о первых жертвам массированного обстрела города в 30 километрах от Белгорода. Пока официальных сообщений о погибших нет.
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Обстрел

Во время обстрела Шебекино днём 22 октября погибло два человека, сообщают федеральные СМИ и телеграм-каналы. По предварительным данным, жертвами стали мужчина и 16-летний подросток.

До этого Вячеслав Гладков уточнил информацию о раненых: их число выросло до 11 человек, из которых четверо находятся в тяжёлом состоянии. Всем оказывают медицинскую помощь в районной больнице.

Повреждения во время обстрела получили гражданские объекты. Возник пожар в одном из магазинов, загорелась минимум одна машина.

По городу ездит полицейская машина с громкоговорителем, через который людям рассказывают, куда быстрее скрыться и как вести себя при обстреле. МЧС разослало жителям смс-сообщения.

Город временно закрыли на въезд. При этом многие жители Шебекино выезжают за его пределы.

Число раненых при обстреле Шебекино под Белгородом достигло 11 человек
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