СМИ: два человека погибли во время обстрела Шебекино

Во время обстрела Шебекино днём 22 октября погибло два человека, сообщают федеральные СМИ и телеграм-каналы. По предварительным данным, жертвами стали мужчина и 16-летний подросток.
До этого Вячеслав Гладков уточнил информацию о раненых: их число выросло до 11 человек, из которых четверо находятся в тяжёлом состоянии. Всем оказывают медицинскую помощь в районной больнице.
Повреждения во время обстрела получили гражданские объекты. Возник пожар в одном из магазинов, загорелась минимум одна машина.
По городу ездит полицейская машина с громкоговорителем, через который людям рассказывают, куда быстрее скрыться и как вести себя при обстреле. МЧС разослало жителям смс-сообщения.
Город временно закрыли на въезд. При этом многие жители Шебекино выезжают за его пределы.