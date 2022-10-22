СК РФ: одним из погибших при обстреле Шебекино стал несовершеннолетний

СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела Шебекино со стороны Украины. В ведомстве подтвердили смерть несовершеннолетнего жителя города. Ранее сообщалось о двух погибших - мужчине и 16-летнем подростке.
Пострадало во время обстрела ещё 11 человек, из которых четверо находятся в тяжёлом состоянии. Им оказывают помощь врачи Шебекинской ЦРБ.
Пострадали гражданские объекты. Один торговый центр полностью сгорел, в ещё одном магазине был пожар. С мест сообщают о минимум одном сгоревшем автомобиле.
Без электричества остались почти 15 тысяч жителей города. Вернуть электроснабжение пообещали в течение пяти-шести часов.