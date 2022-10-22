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СК РФ: одним из погибших при обстреле Шебекино стал несовершеннолетний

Сегодня, 12:26
Фото: 1MI
Всего на данный момент сообщалось о двух погибших в городе после атаки ВСУ. 11 человек получили ранения.
Сюжет
Обстрел

СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела Шебекино со стороны Украины. В ведомстве подтвердили смерть несовершеннолетнего жителя города. Ранее сообщалось о двух погибших - мужчине и 16-летнем подростке.

Пострадало во время обстрела ещё 11 человек, из которых четверо находятся в тяжёлом состоянии. Им оказывают помощь врачи Шебекинской ЦРБ.

Пострадали гражданские объекты. Один торговый центр полностью сгорел, в ещё одном магазине был пожар. С мест сообщают о минимум одном сгоревшем автомобиле.

Без электричества остались почти 15 тысяч жителей города. Вернуть электроснабжение пообещали в течение пяти-шести часов.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Шебекино#Обстрел#Погибшие#Несовершеннолетний погиб при обстреле#Следственный комитет
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