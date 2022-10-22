Щедрина ответила на претензии военных на запрет вывоза брёвен из Белгородской области

На претензии ответила в соцсети заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина. По её словам, властям региона важно понимать, что древесина идёт по назначению и «не попадёт к врагу».
Именно поэтому все поступающие запросы мы просим передавать нам централизованно - по заявкам командования (Министерства обороны) через руководство региона. Это позволит равномерно распределить древесину по соответствующим подразделениям и удовлетворить потребности наших защитников.
Юлия Щедрина
В то же время Щедрина отметила, что благодаря волонтёрам правительство области уже помогает в поставках древесины для строительства укрытий военным и для отопления их помещений. При этом в Белгородской области лесов немного, а потребность в древесине растёт. Поэтому её доставляют и из других регионов.