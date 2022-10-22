Щедрина ответила на претензии военных на запрет вывоза брёвен из Белгородской области

В то же время Щедрина отметила, что благодаря волонтёрам правительство области уже помогает в поставках древесины для строительства укрытий военным и для отопления их помещений. При этом в Белгородской области лесов немного, а потребность в древесине растёт. Поэтому её доставляют и из других регионов.