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Щедрина ответила на претензии военных на запрет вывоза брёвен из Белгородской области

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
В телеграм-каналах распространили видео, где военные жалуются, что не могут доставить древесину для строительства укреплений на передовой.

На претензии ответила в соцсети заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина. По её словам, властям региона важно понимать, что древесина идёт по назначению и «не попадёт к врагу».

Именно поэтому все поступающие запросы мы просим передавать нам централизованно - по заявкам командования (Министерства обороны) через руководство региона. Это позволит равномерно распределить древесину по соответствующим подразделениям и удовлетворить потребности наших защитников.
Юлия Щедрина

В то же время Щедрина отметила, что благодаря волонтёрам правительство области уже помогает в поставках древесины для строительства укрытий военным и для отопления их помещений. При этом в Белгородской области лесов немного, а потребность в древесине растёт. Поэтому её доставляют и из других регионов.

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#Евгений Грицков#Общество#Операция на Украине#Древесина для военных укреплений#Претензии военных#Юлия Щедрина#Замгубернатора#Ответ
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