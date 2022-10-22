При обстреле Шебекино погиб 14-летний мальчик

Жертвами атаки ВСУ стали два человека - 14-летний мальчик и мужчина скончались от полученных ранений до приезда скорой помощи.



Ранения получили ещё 12 человек, из которых пятеро находятся в больнице. Одного в тяжёлом состоянии перевезли в горбольницу №2 Белгорода, сейчас он находится в операционной. Ещё четверых положили в Шебекинскую ЦРБ. Двоих из них сейчас оперируют, ещё один находится в тяжёлом состоянии, а четвёртому оказывают помощь в травматологии - его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.