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При обстреле Шебекино погиб 14-летний мальчик

Сегодня, 13:32
Фото: 1MI
Жертвой атаки ВСУ в Белгородской области стал ребёнок, сообщил министр здравоохранения Андрей Иконников. Ранее появилась информация, что погибшему было 16 лет.
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Обстрел

Глава белгородского минздрава сообщил подробности о погибших и пострадавших во время обстрела Шебекино 22 октября.

Жертвами атаки ВСУ стали два человека - 14-летний мальчик и мужчина скончались от полученных ранений до приезда скорой помощи.

Ранения получили ещё 12 человек, из которых пятеро находятся в больнице. Одного в тяжёлом состоянии перевезли в горбольницу №2 Белгорода, сейчас он находится в операционной. Ещё четверых положили в Шебекинскую ЦРБ. Двоих из них сейчас оперируют, ещё один находится в тяжёлом состоянии, а четвёртому оказывают помощь в травматологии - его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Остальным пострадавшим оказали амбулаторную помощь и отпустили домой.

 

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#Евгений Грицков#Происшествия#Шебекино#Андрей иконников#Обстрел#Погибшие#Состояние раненых#Министерство здравоохранения
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