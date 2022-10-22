После вмешательства Вячеслава Гладкова работы на «Линии Вагнера» продолжились

Герой России Андрей Богатов рассказал о том, что работы по возведению «Линии Вагнера» пытались остановить местные власти, но после приезда губернатора Белгородской области работы продолжились.
«Действительно, были некоторые проблемы, но после вмешательства губернатора строительство «Линии Вагнера» успешно продолжается», – сообщил Богатов журналистам «ФАН».
Также источник уточняет, что защитные сооружения позволит защитить российское население от провокаций со стороны Украины.
Напомним, что на всей границе Белгородской области с Украиной планируют оборудовать защитную «Линию Вагнера». Объект уже посетил Вячеслав Гладков.