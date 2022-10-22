После обстрела в Шебекино под Белгородом 15 тысяч жителей остались без электричества

Позже гендиректор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский поделился, что повреждены электросетевые объекты, оборваны линии электропередачи.



«Социально значимые объекты оперативно запитаем от резервных источников. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее подать электроэнергию в дома жителей. Среди персонала пострадавших нет», — написал Маковский в телеграм-канале.