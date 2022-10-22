После обстрела в Шебекино под Белгородом 15 тысяч жителей остались без электричества

Больше трети жителей 40-тысячного города Шебекино после обстрела ВСУ оказались отрезанными от электроснабжения. Губернатор Белгородской области написал в телеграм-канале, что на устранение последствий и переподключение к другим источникам энергии потребуется до шести часов.
Позже гендиректор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский поделился, что повреждены электросетевые объекты, оборваны линии электропередачи.
«Социально значимые объекты оперативно запитаем от резервных источников. Наши специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее подать электроэнергию в дома жителей. Среди персонала пострадавших нет», — написал Маковский в телеграм-канале.
При обстреле Шебекино погибли два человека, из которых один - подросток, ещё 11 получили ранения - четверо находятся в тяжёлом состоянии.