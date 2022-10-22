Погибший при обстреле ребёнок, подорвавшийся комбайнёр, «линия Вагнера»: итоги дня

В видеоролике воевавший в ЧВК Герой России Андрей Богатов, который родился и жил в Старом Осколе, рассказал об особенностях этой защитной линии и отметил, что паниковать из-за того, что она появилась в регионе, не стоит – это тот фундамент, на котором будет строиться защита Белгородской области от возможных нападений.