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Погибший при обстреле ребёнок, подорвавшийся комбайнёр, «линия Вагнера»: итоги дня

Сегодня, 16:00
Тяжёлый день в Белгородской области ещё не закончился, но подвести некоторые его итоги уже стоит.

Погибшие в Шебекино при обстреле ВСУ

Все жители региона, да наверное – и всей России, с тревогой следили за новостями, приходящими из Шебекино. Город с 40-тысячным населением подвергся очередному массированному обстрелу со стороны ВСУ, но последствия в этот раз были трагические.

От полученных от осколков боеприпасов ранений скончались на месте 14-летний мальчик и мужчина. Ранения получили ещё 12 человек. Одного в тяжёлом состоянии отправили в горбольницу №2 Белгорода. Ещё четверо «тяжёлых» попали в Шебекинскую ЦРБ. Остальным оказали амбулаторную помощь и отпустили домой.

При обстреле сгорело здание торгового центра, был пожар в ещё одном магазине, точно сгорела одна машина. Пропали электричество, вода и тепло – отключение затронуло почти 15 тысяч человек. Но восстановили профильные службы всё оперативно.

При обстреле Шебекино погиб 14-летний мальчик
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«Линия Вагнера» - защита Белгородской области

Фортификационные сооружения от частной военной компании, возведение которых активно демонстрировали в Луганской народной республике, начали возводить и в Белгородской области. Сюжет об этом показали на сайте РИА ФАН, а вечером фотографиями с мест поделился и губернатор Вячеслав Гладков.

В видеоролике воевавший в ЧВК Герой России Андрей Богатов, который родился и жил в Старом Осколе, рассказал об особенностях этой защитной линии и отметил, что паниковать из-за того, что она появилась в регионе, не стоит – это тот фундамент, на котором будет строиться защита Белгородской области от возможных нападений.

Журналисты показали, как в Белгородской области строят защитную «линию Вагнера»
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Мины есть

Очередной случай подрыва на мине произошёл в Валуйском горокруге. Подорвался мужчина на комбайне, выехавший в поле, в котором стояла предупредительная табличка. Пострадавший отделался черепно-мозговой травмой, ему оказывают медицинскую помощь в районной больнице.

В Белгородской области комбайнёр подорвался на мине
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#Евгений Грицков#Шебекино#Валуйский горокруг#Погибшие#Отключение электричества#Подорвался на мине#Итоги дня в Белгородской области
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Журналисты показали, как в Белгородской области строят защитную «линию Вагнера»
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