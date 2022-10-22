Погибший при обстреле ребёнок, подорвавшийся комбайнёр, «линия Вагнера»: итоги дня

Все жители региона, да наверное – и всей России, с тревогой следили за новостями, приходящими из Шебекино. Город с 40-тысячным населением подвергся очередному массированному обстрелу со стороны ВСУ, но последствия в этот раз были трагические.
От полученных от осколков боеприпасов ранений скончались на месте 14-летний мальчик и мужчина. Ранения получили ещё 12 человек. Одного в тяжёлом состоянии отправили в горбольницу №2 Белгорода. Ещё четверо «тяжёлых» попали в Шебекинскую ЦРБ. Остальным оказали амбулаторную помощь и отпустили домой.
При обстреле сгорело здание торгового центра, был пожар в ещё одном магазине, точно сгорела одна машина. Пропали электричество, вода и тепло – отключение затронуло почти 15 тысяч человек. Но восстановили профильные службы всё оперативно.
Фортификационные сооружения от частной военной компании, возведение которых активно демонстрировали в Луганской народной республике, начали возводить и в Белгородской области. Сюжет об этом показали на сайте РИА ФАН, а вечером фотографиями с мест поделился и губернатор Вячеслав Гладков.
В видеоролике воевавший в ЧВК Герой России Андрей Богатов, который родился и жил в Старом Осколе, рассказал об особенностях этой защитной линии и отметил, что паниковать из-за того, что она появилась в регионе, не стоит – это тот фундамент, на котором будет строиться защита Белгородской области от возможных нападений.
Очередной случай подрыва на мине произошёл в Валуйском горокруге. Подорвался мужчина на комбайне, выехавший в поле, в котором стояла предупредительная табличка. Пострадавший отделался черепно-мозговой травмой, ему оказывают медицинскую помощь в районной больнице.