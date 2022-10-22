Каникулы в школах Белгорода продлили до 30 октября включительно

Каникулы в школах Белгорода начались на неделю раньше, 17 октября, позже губернатор Белгородской области принял решение продлить их ещё на неделю из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе.
После завершения каникул, с 31 октября до 1 декабря, обучение в школах Белгорода будет проходить в дистанционном режиме.
В детсадах продолжают работать дежурные группы. Вузам дана рекомендация перевести студентов на дистанционное обучение до 1 декабря. Студенты при желании могут покинуть город.
Удалёнка также введена в приграничных районах и Яковлевском горокруге.
Напомним, вчера, 21 октября, губернатор Белгородской области рекомендовал работодателям приграничных районов и Белгорода перевести своих сотрудников на удалёнку, если есть такая возможность.