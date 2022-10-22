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Каникулы в школах Белгорода продлили до 30 октября включительно

Сегодня, 03:33
Фото: 1MI
О продлении каникул в областном центре рассказал мэр Белгорода Антон Иванов.

Каникулы в школах Белгорода начались на неделю раньше, 17 октября, позже губернатор Белгородской области принял решение продлить их ещё на неделю из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе.

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После завершения каникул, с 31 октября до 1 декабря, обучение в школах Белгорода будет проходить в дистанционном режиме.

В детсадах продолжают работать дежурные группы. Вузам дана рекомендация перевести студентов на дистанционное обучение до 1 декабря. Студенты при желании могут покинуть город.

Удалёнка также введена в приграничных районах и Яковлевском горокруге.

Напомним, вчера, 21 октября, губернатор Белгородской области рекомендовал работодателям приграничных районов и Белгорода перевести своих сотрудников на удалёнку, если есть такая возможность.

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#Оксана Артемова#Образование#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Антон Иванов#Вячеслав Гладков
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