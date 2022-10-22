Глава РЭО Буцаев: “Экотех” займется рекультивацией полигонов на территории РФ

На сегодняшний день в России много переполненных и выведенных из строя полигонов с отходами, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Их рекультивацией и ликвидацией вреда займется инжиниринговая компания ООО “Экотех”, созданная совместно с “Ростехом”.

“Экотех” будет разрабатывать документацию и оптимизировать работы с точки зрения экологии и стоимости, опираясь на свой опыт в данной сфере деятельности. Компания будет вести борьбу с непродуманными технологическими инициативами, большими затратами на рекультивацию и низким качеством выполнения работ. Об этом информирует 360tv.ru. Федеральный проект “Чистая страна” предполагает и уборку земель. В этот проект входит ликвидация 15 объектов размещения ТКО в 2023-2024 годах в 11 регионах РФ. Это Кировская, Курская, Вологодская, Волгоградская, Тюменская, Омская, Челябинская и Ростовская области, Приморье, Краснодарский край и Бурятия. Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что над восстановлением нарушенных земель должны работать центры компетенций по проблемам ликвидации накопленного вреда. Для этого и создаются компании полного цикла, функции которых заключаются в создании технологических решений, выборе оптимального варианта, выполнении проектных и строительных работ, а также эксплуатации рекультивированных земель. По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко и был создан подобный центр. РЭО совместно с АО “Национальный экологический оператор” (ГК “Ростех”) разработали ООО “Экотех”. Отмечается, что наблюдательный совет компании одобрил участие РЭО в уставном капитале “Экотеха” через заключение договора купли-продажи доли с дочерней организацией “Ростеха” - АО “Национальный экологический оператор”. Договор действует в течение десяти лет. При этом РЭО продолжит свое участие в ликвидации незаконных свалок, а также в строительстве и рекультивации полигонов.