«Я считаю, что я победила ДЦП» — белгородка воспитывает сына и занимается любимым дел

— Я думаю, что я победила ДЦП: у меня есть сын, муж и любимое дело. Это самое главное. Вообще я никогда не отчаиваюсь. У меня что-то может не получаться, но я буду делать до тех пор, пока это не принесет положительный результат. Взять то же шитье. Я буду перешивать вещь ровно столько раз, пока у меня не получится идеал, — Татьяна.