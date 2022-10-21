«Я считаю, что я победила ДЦП» — белгородка воспитывает сына и занимается любимым дел

Если долго делать, то обязательно придешь к заветной цели. Даже с диагнозом ДЦП Татьяна захотела шить, она поняла, что это ее призвание. У Татьяны очень творческая работа — она шьет наряды для творческих коллективом. Наша участница не из тех, кто боится начинать сложную и кропотливую работу. Татьяна, как настоящий мастер своего дела, будет продолжать добиваться и работать, пока не достигнет нужного результата.
— Я сотрудничаю с местным Домом культуры. Шью костюмы для детского танцевального коллектива. Так радостно видеть радостные лица детей, когда я им даю новые костюмы. Я получаю море позитива, — делится участница.
Кредо Татьяны — постоянно что-то делать, не сидеть на месте, ведь движение — это и есть жизнь. И она никогда не скучает, ей всегда есть чем себя занять. Своими руками героиня проекта #безграничные_возможности2022 воплощает картинку в реальность, а ее мастерская переносит любого гостя в сказочную гардеробную.
— Я шью и ремонтирую одежду. Я всегда хотела научиться шить для себя и других. Это приносит мне большое удовольствие. Мне очень нравится сам процесс кройки и шитья. Я счастлива заниматься любимым делом. Мое творчество — это мой мир, в котором я чувствую себя легко и свободно, — рассказывает Татьяна.
Самое главное для Татьяны - это ее сын и муж, которые вселяют в нее веру и окутывают своей поддержкой. Наша героиня смогла построить крепкие отношения, встретив человека, которого по-настоящему полюбила. Семья для Татьяны - место, где она счастлива, и несмотря на свое заболевание, она его не чувствует.
— Я думаю, что я победила ДЦП: у меня есть сын, муж и любимое дело. Это самое главное. Вообще я никогда не отчаиваюсь. У меня что-то может не получаться, но я буду делать до тех пор, пока это не принесет положительный результат. Взять то же шитье. Я буду перешивать вещь ровно столько раз, пока у меня не получится идеал, — Татьяна.
У такого мастера и соответствующие мечты — Татьяна мечтает купить производственную машинку, чтобы шить еще более сложные вещи. Белгородка хочет научиться шить куртки, жилетки и пальто и познать свое дело еще больше, и трудностей она уж точно не боится. Если есть цель, то Татьяна добьется ее.
А дома наша участница проводит время еще и с животными. Девушка признается, что очень любит животных и помогает им.
— Могу назвать себя зооволонтером. Некоторые нас называют “зоошизиками”, но я так не считаю. Животные — беззащитные, и мы им нужны. Недавно у нас дома появились котята. Я их кормлю и воспитываю. Для них я и мама, и папа, — делится участница.
И никакие преграды не помешают воплотить мечты Татьяны. И у нее есть совет для себя: «Я бы дала себе совет не боятся», девушка продолжает прокачивать свои навыки в любимой работе и будет продолжать добиваться больших успехов.