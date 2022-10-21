Вячеслав Гладков рекомендовал работодателям перевести белгородцев на удалёнку

Во время эфира «10 вопросов губернатору» белгородка попросила Вячеслава Гладкова приостановить деятельность учреждений культуры из-за обстрела ДК и школ в Муроме.
Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня, 21 октября, во время совещания Оперативного штаба было принято решение рекомендовать работодателям в приграничных районах и Белгороде перевести всех сотрудников на дистанционный формат или гибкий график работы: «Но без ущерба для деятельности учреждений».
Напомним, что состав оперштаба Белгородской области засекретили.