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Вячеслав Гладков рекомендовал работодателям перевести белгородцев на удалёнку

Сегодня, 17:09
Фото: 1MI
Речь идёт о работниках из Белгорода и приграничных с Украиной районов.

Во время эфира «10 вопросов губернатору» белгородка попросила Вячеслава Гладкова приостановить деятельность учреждений культуры из-за обстрела ДК и школ в Муроме.

Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня, 21 октября, во время совещания Оперативного штаба было принято решение рекомендовать работодателям в приграничных районах и Белгороде перевести всех сотрудников на дистанционный формат или гибкий график работы: «Но без ущерба для деятельности учреждений».

Напомним, что состав оперштаба Белгородской области засекретили.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Оперштаб#Работа#Удалёнка
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