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Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки

Сегодня, 07:34
Фото: Bel.ru
Информация появилась на госзакупках. Бронирование витража обойдётся в 225 тыс. рублей.

На госзакупках появился лот на бронирование витража здания филармонии укрепляющей ударопрочной плёнкой. Срок исполнения работ — с 24 октября по 14 ноября. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

Из документов закупки известно, что на плёнке не допускаются царапины, щербины, складки и отпечатки пальцев на поверхности.

При мытье плёнки необходимо будет использовать поролон и убирать остатки воды при помощи х/б ткани или резины с металлическим канатом. Для очистки плёнки необходимо применять любые моющие средства, не содержащие абразивов.

Известно, что закупка проходила у единственного поставщика. Начальная цена контракта — 225 840 рублей.

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