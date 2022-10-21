Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки

На госзакупках появился лот на бронирование витража здания филармонии укрепляющей ударопрочной плёнкой. Срок исполнения работ — с 24 октября по 14 ноября. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
Из документов закупки известно, что на плёнке не допускаются царапины, щербины, складки и отпечатки пальцев на поверхности.
При мытье плёнки необходимо будет использовать поролон и убирать остатки воды при помощи х/б ткани или резины с металлическим канатом. Для очистки плёнки необходимо применять любые моющие средства, не содержащие абразивов.
Известно, что закупка проходила у единственного поставщика. Начальная цена контракта — 225 840 рублей.