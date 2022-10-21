О грядущей вспышке оспы обезьян Ванга говорила ещё в 1995 году. Она отмечала, что старая болезнь придёт из Африки. Многие связали её слова с появлением пандемии коронавируса, но собеседники Ванги рассказали, что речь всё же шла о другом недуге, что будет послан человечеству в качестве наказания. Вот что говорила ведунья: «А, оспа, обезьяна бегает по дереву, хохочет: „‚А там вам сюрприз! ‘“».