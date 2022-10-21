Дословно для России предсказание Ванги на 2022 год звучит так: «Великая страна встанет с колен и займёт главенствующее положение в мире». Также ясновидящая утверждала, что путь России будет непростым, — сначала народу придётся столкнуться с множеством трудностей. Но благодаря вере и авторитетному руководству страна сможет справиться.
Что касается отношений с соседями, Ванга отмечала, что Россия сможет объединить славянские государства и станет ещё сильнее.
В своих пророчествах ясновидящая рассказала и о сложных отношениях с Украиной. Ванга верила, что в 2022 году начнутся положительные тенденции во взаимоотношениях между двумя народами.
В своих предсказаниях провидица не раз упоминала о Владимире, который сделает Россию сильной и самодостаточной на мировой сцене. Прорицательница отмечала, что именно этот лидер поможет русскому народу встать с колен и пройти свой сложный путь к процветанию.
О будущем страны ведунья говорила так: «Вера в справедливость и сильная армия поможет стать России настоящим лидером в мире. Со временем к ней потянутся другие народы. Россия станет защищать слабые государства и с ней захотят дружить многие страны. Некоторые из них даже заключат с ней дружественный союз».
Не раз Ванга отмечала, что успешное развитие России во многом зависит от народа. Говоря о внутренней ситуации, прорицательница добавляла, что Россия станет пристанищем многих эмигрантов, которые будут покидать свои страны из-за нищеты и войн. А Сибирь станет со временем сердцем России.
О грядущей вспышке оспы обезьян Ванга говорила ещё в 1995 году. Она отмечала, что старая болезнь придёт из Африки. Многие связали её слова с появлением пандемии коронавируса, но собеседники Ванги рассказали, что речь всё же шла о другом недуге, что будет послан человечеству в качестве наказания. Вот что говорила ведунья: «А, оспа, обезьяна бегает по дереву, хохочет: „‚А там вам сюрприз! ‘“».
Дословно о будущем Украины ясновидящая сказала так: «Черноморское государство в XXI веке погрузится в войну». Ванга также предсказала разделение страны и противостояние внутри Украины. По данным некоторых источников, к 2024 году стороны должны прийти к компромиссу, а ситуация – нормализоваться.
Также пророчица настаивала, что только после ликвидации коррумпированной верхушки чиновников возможно снятие напряжённости в стране и преодоление экономического кризиса.
По словам Ванги, 2022 год станет годом перемен. В этом году должен произойти локальный конфликт, который будет способствовать воцарению славянского мира. Самыми тяжёлыми месяцам в 2022 году будут декабрь и февраль.
Прорицательница настаивала, что в этот период политическая обстановка накалится, рухнут многие союзы, но на их месте возникнут новые. Россия, Украина и Беларусь должны будут пойти на компромиссы, которые пойдут на пользу народам государств.
Ванга предрекла, что в 2022 году мир ещё больше разделится на бедных и богатых. Пропасть между слоями населения станет огромной и преодолеть её не помогут никакие экономические реформы.
Говорила ведунья и о людях, которые «будут заоблачно богаты, но не будут иметь и гроша в кармане». Возможно, речь идёт о криптовалюте.
Помимо этого, ясновидящая говорила об «уставшей Земле», которая больше не потерпит человеческого воздействия. Также Ванга утверждала, что примерно в наше время орбита Земли немного изменит свой наклон, что станет причиной возрастания сейсмической и вулканической активности, особенно в Японии и Америке.
Таяние ледников повлечёт за собой повышение уровня Мирового океана и, как следствие, затопление прибрежных территорий многих государств.
А на востоке, как утверждала Ванга, люди столкнутся с новой эпидемией, которая унесёт множество жизней. Постепенно болезнь распространится по всему миру.
Пожалуй, самое радостное предсказание ясновидящей на наше время заключается в том, что человечество, наконец, сможет найти лекарство от рака. Она высказалась достаточно ясно: «Рак окажется надёжно связан цепями».
Интересно предсказание провидицы и об увеличении продолжительности жизни. Она утверждала, что «старость больше не будет жить на нашей планете».