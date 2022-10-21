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Ванга предсказала ядерную войну и создание лекарства от рака

Сегодня, 05:19
Фото: 1MI
В пророчествах болгарской ясновидящей будущее России было одной из основных тем. Какие предсказания Ванги уже сбылись и чего стоит ожидать в ближайшем будущем — в материале «Бел.Ру».

О будущем России

Дословно для России предсказание Ванги на 2022 год звучит так: «Великая страна встанет с колен и займёт главенствующее положение в мире». Также ясновидящая утверждала, что путь России будет непростым, — сначала народу придётся столкнуться с множеством трудностей. Но благодаря вере и авторитетному руководству страна сможет справиться.

Что касается отношений с соседями, Ванга отмечала, что Россия сможет объединить славянские государства и станет ещё сильнее.

В своих пророчествах ясновидящая рассказала и о сложных отношениях с Украиной. Ванга верила, что в 2022 году начнутся положительные тенденции во взаимоотношениях между двумя народами.

В своих предсказаниях провидица не раз упоминала о Владимире, который сделает Россию сильной и самодостаточной на мировой сцене. Прорицательница отмечала, что именно этот лидер поможет русскому народу встать с колен и пройти свой сложный путь к процветанию.

О будущем страны ведунья говорила так: «Вера в справедливость и сильная армия поможет стать России настоящим лидером в мире. Со временем к ней потянутся другие народы. Россия станет защищать слабые государства и с ней захотят дружить многие страны. Некоторые из них даже заключат с ней дружественный союз».

Не раз Ванга отмечала, что успешное развитие России во многом зависит от народа. Говоря о внутренней ситуации, прорицательница добавляла, что Россия станет пристанищем многих эмигрантов, которые будут покидать свои страны из-за нищеты и войн. А Сибирь станет со временем сердцем России.

Об оспе обезьян

О грядущей вспышке оспы обезьян Ванга говорила ещё в 1995 году. Она отмечала, что старая болезнь придёт из Африки. Многие связали её слова с появлением пандемии коронавируса, но собеседники Ванги рассказали, что речь всё же шла о другом недуге, что будет послан человечеству в качестве наказания. Вот что говорила ведунья: «А, оспа, обезьяна бегает по дереву, хохочет: „‚А там вам сюрприз! ‘“».

Об Украине

Дословно о будущем Украины ясновидящая сказала так: «Черноморское государство в XXI веке погрузится в войну». Ванга также предсказала разделение страны и противостояние внутри Украины. По данным некоторых источников, к 2024 году стороны должны прийти к компромиссу, а ситуация – нормализоваться.

Также пророчица настаивала, что только после ликвидации коррумпированной верхушки чиновников возможно снятие напряжённости в стране и преодоление экономического кризиса.

О ситуации в мире

По словам Ванги, 2022 год станет годом перемен. В этом году должен произойти локальный конфликт, который будет способствовать воцарению славянского мира. Самыми тяжёлыми месяцам в 2022 году будут декабрь и февраль.

Прорицательница настаивала, что в этот период политическая обстановка накалится, рухнут многие союзы, но на их месте возникнут новые. Россия, Украина и Беларусь должны будут пойти на компромиссы, которые пойдут на пользу народам государств.

Предсказания для всего мира

Ванга предрекла, что в 2022 году мир ещё больше разделится на бедных и богатых. Пропасть между слоями населения станет огромной и преодолеть её не помогут никакие экономические реформы.

Говорила ведунья и о людях, которые «будут заоблачно богаты, но не будут иметь и гроша в кармане». Возможно, речь идёт о криптовалюте.

Помимо этого, ясновидящая говорила об «уставшей Земле», которая больше не потерпит человеческого воздействия. Также Ванга утверждала, что примерно в наше время орбита Земли немного изменит свой наклон, что станет причиной возрастания сейсмической и вулканической активности, особенно в Японии и Америке.

Таяние ледников повлечёт за собой повышение уровня Мирового океана и, как следствие, затопление прибрежных территорий многих государств.

А на востоке, как утверждала Ванга, люди столкнутся с новой эпидемией, которая унесёт множество жизней. Постепенно болезнь распространится по всему миру.

Пожалуй, самое радостное предсказание ясновидящей на наше время заключается в том, что человечество, наконец, сможет найти лекарство от рака. Она высказалась достаточно ясно: «Рак окажется надёжно связан цепями».

Интересно предсказание провидицы и об увеличении продолжительности жизни. Она утверждала, что «старость больше не будет жить на нашей планете».

Предсказания Ванги, которые ещё не сбылись

  • 2023 — орбита Земли немного изменится.
  • 2028 — изобретут новый источник энергии. В мире будет голод. Пилотируемый корабль отправят на Венеру.
  • 2033 — полярные ледники растают и уровень океана поднимется.
  • 2043 — Европа и весь мир начнут восстанавливаться после долгих лет кризиса. Европа будет в основном мусульманской.
  • 2046 — Каждый человеческий орган может быть создан с нуля.
  • 2066 — США будут использовать новый тип (климатического) оружия при нападении на Рим под контролем мусульман.
  • 2076 — возникновение бесклассового общества.
  • 2084 — природа вернётся к жизни после ядерной войны.
  • 2088 — появится новая, страшная болезнь.
  • 2097 — создание лекарства от болезни «быстрой старости».
  • 2100 — искусственное солнце осветит ночную сторону Земли.
  • 2111 — люди смогут сочетать электронику и организм человека.
  • 2125 — Венгрия впервые встретится с разумной внеземной цивилизацией.
  • 2130 — начнётся строительство подводной колонии.
  • 2164 — животные будут превращены в полулюдей.
  • 2167 — будет создана новая религиозная система, которая покроет всю Землю.
  • 2170 — великая засуха — значительное падение производительности сельского хозяйства и, как следствие, голод во многих странах.
  • 2183 — колония на Марсе станет ядерной державой и потребует независимости от Земли.
  • 2187 — два огромных извержения вулканов будут остановлены в последнюю минуту, что предотвратит трагедию.
  • 2195 — подводная колония будет закончена, и первые жители начнут переселяться в неё.
  • 2196 — азиатские и европейские расы будут полностью смешаны.
  • 2201 — процессы ядерного синтеза замедлятся на солнце. Температура на Земле упадёт.
  • 2221 — в результате поиска внеземной жизни люди сталкиваются с «чем-то ужасным».
  • 2256 — забытый космический корабль перенесёт неизвестную болезнь на Землю.
  • 2262 — планеты будут постепенно менять свои орбиты.
  • 2271 — изменятся некоторые физические законы.
  • 2273 — все расы на Земле будут перепутаны.
  • 2279 — люди откроют возможность получения энергии «из ничего».
  • 2288 — люди научатся возвращаться во времени.
  • 2291 — Солнце значительно ослабнет.
  • 2296 — огромный взрыв на солнце. Гравитация изменится, космические станции и спутники упадут на Землю.
  • 2299 — массовые протесты против ислама начнутся во Франции.
  • 2302 — будут объяснены новые и неизвестные до сих пор тайны Вселенной.
  • 2304 — тайна Луны будет раскрыта.
  • 2341 — что-то ужасное приближается к Земле.
  • 2354 — неисправность одного из искусственных солнц приведёт к засухе на больших площадях.
  • 2371 — сильный голод.
  • 2378 — появится новая человеческая раса.
  • 2480 — два искусственных солнца сталкиваются. Земля будет частично тёмной.
  • 3005 — война на Марсе.
  • 3010 — Комета ударит по луне, в результате чего вокруг Земли появится пояс астероидов.
  • 3797 — к тому времени жизнь на Земле исчезнет, ​​но человечество уже будет достаточно развито, чтобы жить в других планетных системах.
  • 3803 — новая планета будет постепенно заселяться.
  • 3805 — начнётся война за сырьё.
  • 3815 — конец войны.
  • 3854 — развитие человеческой цивилизации практически остановится.
  • 3871 — новый пророк начнёт учить людей законам, морали и новой духовности.
  • 3874 — пророк получит большую поддержку среди людей.
  • 3878 — люди отвергают науку.
  • 4302 — будут созданы новые города. Новая церковь будет поддерживать науку и технику.
  • 4304 — будет изобретено лекарство от каждой существующей болезни.
  • 4308 — благодаря мутации люди смогут использовать более 30% своего мозга.
  • 4509 — люди достигнут достаточного развития, чтобы иметь возможность говорить с тем, что мы сейчас называем Богом.
  • 4599 — люди достигнут бессмертия.
  • 4674 — развитие цивилизации достигает своего пика. Количество людей, живущих на всех планетах, оценивается примерно в 340 миллиардов.
  • 5076 — будет открыта граница Вселенной. Никто не будет знать, что находится за пределами.
  • 5078 — будет принято решение пересечь границу Вселенной.
  • 5079 — конец света.

 

#Общество#Ванга#Предсказания#Россия#Ядерная война#Кристина Семенчук#Ваенга
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