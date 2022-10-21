В проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» вошли успехи Татарстана

Так, в Татарстане были восстановлены древний город Болгар и первый православный город в Среднем Поволжье Свияжск, в котором сохранились памятники русской архитектуры и истории. Среди них 37 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Кроме того, Успенский собор и Болгар также включены в список объектов всемирного культурного наследия.