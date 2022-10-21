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В проект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет» вошли успехи Татарстана

Сегодня, 11:17
Ключевыми достижениями Татарстана за последние десятилетия стали восстановление Болгара и Свияжска, строительство наукограда Иннополис, премия Ага Хана, а также Всемирная летняя универсиада. Так считают респонденты, которые принимали участие в нацпроекте «20 главных событий России за 20 лет».

Данный проект презентован медиахолдингом 1MI при поддержке АНО «ИРИ». Эксперты, социологи и журналисты провели исследование, в котором выяснили, какие эпизоды современной истории повлияли на жизнь молодого поколения. Участники назвали 15 событий, которые заметно отразились на жизни страны, и пять значимых событий для региона, пишет inkazan.ru

Так, в Татарстане были восстановлены древний город Болгар и первый православный город в Среднем Поволжье Свияжск, в котором сохранились памятники русской архитектуры и истории. Среди них 37 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Кроме того, Успенский собор и Болгар также включены в список объектов всемирного культурного наследия.

Иннополис представляет собой уникальный город-спутник Казани. Он считается одним из трех российских наукоградов для развития новейших информационных технологий наряду со Сколково и Кольцово. Идея создания IT-деревни принадлежит главе Татарстана Рустаму Минниханову. Строить город начали с университета «Иннополис».

Татарстан является первым регионом РФ, который получил премию Ага Хана за 42 года ее существования. В 2019 году экспертным жюри была оценена программа развития общественных пространств в городе, которая стартовала в 2015 году.

В 2013 году в Казани прошла XXVII Всемирная летняя универсиада.

Столица Татарстана изменила свой облик в ходе подготовки к международным студенческим спортивным соревнованиям. Были созданы новые объекты, среди которых деревня универсиады. Сейчас этот объект стал студенческим кампусом Казанского (Приволжского) федерального университета и Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Площадь деревни составляет 53 гектара. Она представляет собой жилой микрорайон, состоящий из 28 домов и необходимой инфраструктуры.

Также в Казани построили центр семьи - дворец бракосочетаний «Казан». Здание, в строительство которого вложили 250 миллионов рублей, имеет оригинальную архитектуру: оно стилизовано под национальный казан, стоящий на огне. 

 

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