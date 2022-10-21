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В Белгородской области появился мобильный офис юридической помощи

Сегодня, 04:53
Фото: pxhere.com
Об этом рассказал Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Первый мобильный офис заработает уже сегодня.

Проект по оказанию бесплатной юридической помощи расширили на территории Белгородской области.

По словам Вячеслава Гладкова, мобильный офис будет ездить по населённым пунктам и оказывать бесплатную юридическую помощь. 

«В апреле этого года встречался с министром юстиции Российской Федерации. Есть замечательный проект по оказанию бесплатной юридической помощи. Договорились расширить этот проект на территории Белгородской области и выполняем это», – сообщил губернатор.

Также Вячеслав Гладков отметил, что такой офис будет работать уже сегодня в городе Бирюч с 11:00 до 16:00 на площади около ЦМИ.

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#Дарья Немцева#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Бесплатная юридическая помощь
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