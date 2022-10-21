В Белгородской области появился мобильный офис юридической помощи

Проект по оказанию бесплатной юридической помощи расширили на территории Белгородской области.
По словам Вячеслава Гладкова, мобильный офис будет ездить по населённым пунктам и оказывать бесплатную юридическую помощь.
«В апреле этого года встречался с министром юстиции Российской Федерации. Есть замечательный проект по оказанию бесплатной юридической помощи. Договорились расширить этот проект на территории Белгородской области и выполняем это», – сообщил губернатор.
Также Вячеслав Гладков отметил, что такой офис будет работать уже сегодня в городе Бирюч с 11:00 до 16:00 на площади около ЦМИ.