В Белгородской области на год раньше отремонтируют дорогу по нацпроекту

В Белгородской области на год раньше планируют сдать дорогу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Трасса проходит на границе Прохоровского и Корочанского районов.
Ремонт дороги Долгое – Александровка – Казачье был запланирован 2023 год. Решение выполнить работы раньше принял сам подрядчик – «Автодорстрой-подрядчик». В нормативное состояние приведут участок протяжённостью 11,6 км.
На ремонтные работы потратят 229 млн рублей. Основание сделали ресайклером, нижний слой асфальтобетона уложили. Дорожники укладывают верхний слой. Сдать объект они планируют до конца года.