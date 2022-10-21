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В Белгородской области на год раньше отремонтируют дорогу по нацпроекту

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI
Раньше срока дорожники собираются сдать трассу, проходящую на границе Прохоровского и Корочанского районов.

В Белгородской области на год раньше планируют сдать дорогу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Трасса проходит на границе Прохоровского и Корочанского районов.

Ремонт дороги Долгое – Александровка – Казачье был запланирован 2023 год. Решение выполнить работы раньше принял сам подрядчик – «Автодорстрой-подрядчик». В нормативное состояние приведут участок протяжённостью 11,6 км.

На ремонтные работы потратят 229 млн рублей. Основание сделали ресайклером, нижний слой асфальтобетона уложили. Дорожники укладывают верхний слой. Сдать объект они планируют до конца года.

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#Касается каждого#Ремонт дорог#Нацпроект БКД#Сокращение сроков#Наталья Корявых
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