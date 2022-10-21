В Белгороде поймали «кредитных брокеров» с преступной сетью по России

В Белгороде полиция пресекла деятельность преступного сообщества, действующего в нескольких регионах страны. Жертвами «кредитных брокеров» стали более ста человек, которые относили им последние деньги.
Мошенники действовали в Белгороде, Севастополе, Свердловской и Калининградской областях, а также в Татарстане. Известно, что аферисты имели доступ к базам данных кредитных учреждений. Жертв они искали из тех людей, кому банки отказывали в кредитах. Они предлагали «гарантию» того, что человеку дадут заём, но требовали 10 % от суммы необходимого кредита. Ущерб исчисляется миллионами рублей.
Россияне соглашались на условия и несли мошенникам последние деньги. Встречные обязательства мошенники не выполняли. Для имитации легальности своей деятельности злоумышленники арендовали офисы и создавали фиктивные организации. Один из сотрудников компании в Белгороде при задержании рассказал, что устроился работать управляющим. Точное число обманутых людей он не назвал.
Пока правоохранители установили личности семерых причастных к преступной деятельности. Против них возбуждены уголовные дела. Остальных возможных подозреваемых ищут.