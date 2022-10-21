Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде поймали «кредитных брокеров» с преступной сетью по России

Сегодня, 11:33
Мошенники действовали не только в регионе, но и в ряде других областей. Они обманом забрали деньги у более чем ста человек, сообщили в региональном УМВД.

В Белгороде полиция пресекла деятельность преступного сообщества, действующего в нескольких регионах страны. Жертвами «кредитных брокеров» стали более ста человек, которые относили им последние деньги.

Мошенники действовали в Белгороде, Севастополе, Свердловской и Калининградской областях, а также в Татарстане. Известно, что аферисты имели доступ к базам данных кредитных учреждений. Жертв они искали из тех людей, кому банки отказывали в кредитах. Они предлагали «гарантию» того, что человеку дадут заём, но требовали 10 % от суммы необходимого кредита. Ущерб исчисляется миллионами рублей.

Россияне соглашались на условия и несли мошенникам последние деньги. Встречные обязательства мошенники не выполняли. Для имитации легальности своей деятельности злоумышленники арендовали офисы и создавали фиктивные организации. Один из сотрудников компании в Белгороде при задержании рассказал, что устроился работать управляющим. Точное число обманутых людей он не назвал.

Пока правоохранители установили личности семерых причастных к преступной деятельности. Против них возбуждены уголовные дела. Остальных возможных подозреваемых ищут. 

В Белгороде осудили укравших более 150 млн рублей мошенников
Узнать подробнее
Читайте также:
Как не стать жертвой мошенников в условиях частичной мобилизацииЗа деньгами для мошенников в Белгороде приехал таксист
#Мнения#Происшествия#Криминал#Белгород#Мошенники#Кредитные брокеры#Преступная сеть#Задержание#Наталья Корявых
Подпишитесь
Вячеслав Гладков рекомендовал работодателям перевести белгородцев на удалёнку
Вчера, 20:09
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Вчера, 18:04
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Вчера, 10:34
Снаряды ВСУ повредили подстанцию рядом с заводом под Белгородом
Вчера, 20:38
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Вчера, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Вчера, 14:46