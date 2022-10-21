В Белгороде поймали «кредитных брокеров» с преступной сетью по России

Мошенники действовали в Белгороде, Севастополе, Свердловской и Калининградской областях, а также в Татарстане. Известно, что аферисты имели доступ к базам данных кредитных учреждений. Жертв они искали из тех людей, кому банки отказывали в кредитах. Они предлагали «гарантию» того, что человеку дадут заём, но требовали 10 % от суммы необходимого кредита. Ущерб исчисляется миллионами рублей.