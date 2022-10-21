Снаряды ВСУ повредили подстанцию рядом с заводом под Белгородом

По словам Гладкова, пожар на одном из предприятий в Шебекинском горокруге локализовали. Сейчас спасатели охлаждают резервуары.
Также известно, что снарядами была повреждена подстанция, которая расположена рядом с промышленным предприятием. Из-за этого ряд потребителей остались без света, несколько объектов водоснабжения и водоотведения были обесточены.
Сейчас оперативные службы занимаются переподключением объектов. Устранение последствий займёт ещё полтора часа.
Вячеслав Гладков
Напомним, что после попадания снаряда на предприятие в Шебекино пострадала женщина. Её доставили в больницу.