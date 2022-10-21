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Снаряды ВСУ повредили подстанцию рядом с заводом под Белгородом

Сегодня, 17:38
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

По словам Гладкова, пожар на одном из предприятий в Шебекинском горокруге локализовали. Сейчас спасатели охлаждают резервуары.

Также известно, что снарядами была повреждена подстанция, которая расположена рядом с промышленным предприятием. Из-за этого ряд потребителей остались без света, несколько объектов водоснабжения и водоотведения были обесточены.

Сейчас оперативные службы занимаются переподключением объектов. Устранение последствий займёт ещё полтора часа.
Вячеслав Гладков

Напомним, что после попадания снаряда на предприятие в Шебекино пострадала женщина. Её доставили в больницу.

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#Алина Харина#Происшествия#Обстрел#Губернатор#Шебекино#Обстрелы#Завод#Электричество#Водоснабжение
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