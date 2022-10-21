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Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины

Сегодня, 11:46
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Мурома ВСУ
Жертв и пострадавших нет, но разрушения получили социальные объекты, сообщил Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Село Муром в Шебекинском горокруге 21 октября в очередной раз подверглось атаке ВСУ. В результате обстрела пострадали школа, детский сад, дом культуры и частные дома.

Пострадавших нет, большинство жителей вывезли из района обстрела вчера, оставшихся уговаривают уехать сегодня. Кто-то едет к родственникам, остальных вывозят в пункты временного размещения. Проводится подомовой обход.

Напомним, пострадавших при обстреле Мурома не было и вчера. Людям пришлось прятаться в подвале детского сада. Под обстрел попали в том числе и глава горокруга Владимир Жданов, а также известный военный корреспондент Александр Коц.

 

обстрел Мурома ВСУобстрел Мурома ВСУ
обстрел Мурома ВСУ
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Село Муром в Белгородской области попало под массированный обстрел ВСУ
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#Евгений Грицков#Происшествия#Операция на Украине#Муром#Шебекинский горокруг#Обстрел#ВСУ#Повреждённые здания#Соцобъекты
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