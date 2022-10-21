Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины

Пострадавших нет, большинство жителей вывезли из района обстрела вчера, оставшихся уговаривают уехать сегодня. Кто-то едет к родственникам, остальных вывозят в пункты временного размещения. Проводится подомовой обход.



Напомним, пострадавших при обстреле Мурома не было и вчера. Людям пришлось прятаться в подвале детского сада. Под обстрел попали в том числе и глава горокруга Владимир Жданов, а также известный военный корреспондент Александр Коц.