Салат-латук выиграл в «гонке» с Лиз Трасс и появился на стене парламента

Лиз Трасс подала в отставку всего через 44 дня после своего назначения. Необычное состязание премьер-министра и латука организовала газета Daily Star. Сотрудники издания пишут, что салат-победитель за 60 пенсов “пережил” Лиз Трасс и добрался до палаты общин.