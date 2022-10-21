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Салат-латук выиграл в «гонке» с Лиз Трасс и появился на стене парламента

Сегодня, 08:09
Фото: pxhere.com
Знаменитый латук появился на стене британского парламента после заявления премьер-министра об отставке, пишут «Народные новости».

Салат-латук, выигравший в «гонке» с Лиз Трасс, появился на стене британского парламента. Изображение салата с глазами и париком заметили на здании ночью 21 октября.

Лиз Трасс подала в отставку всего через 44 дня после своего назначения. Необычное состязание премьер-министра и латука организовала газета Daily Star. Сотрудники издания пишут, что салат-победитель за 60 пенсов “пережил” Лиз Трасс и добрался до палаты общин.

Букмекеры в Великобритании предлагали делать ставки, что Лиз Трасс покинет пост через 35 дней. За это время разлагается салат-латук.

 

#Великобритания#Лиз Трасс#Премьер-министр#Отставка#Салат-латук#Наталья Корявых
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